నాటో సహా మిత్ర దేశాలకు ఏమీ అర్థం కాదు : డోనాల్ట్ ట్రంప్ అసహనం
నాటో పాటు మిత్ర దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆ దేశాలపై ఒత్తిడి చేస్తే తప్ప మనల్ని నిరాశపరిచే నాటో సహా మిత్ర దేశాలకు ఏమీ అర్థం కాదు అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్రూత్ సోషల్ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్ చేశారు. గతంలో ఇరాన్పై చర్యలు, హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద భద్రత విషయంలో నాటో దేశాలు సహకరించలేదని ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
మరోవైపు, అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కాల్పులు విరమణకు సంబంధించి కీలక చర్చలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇందుకు పాకిస్తాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికకానుంది. చర్చల కోసం ఇరు దేశాల ప్రతినిధి బృందాలు గురువారం రాత్రికే ఇస్లామాబాద్కు చేరుకున్నాయి. ఈ భేటీ కోసం పాకిస్తాన్ భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. చర్చలకు వచ్చే బృందాలకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ హామీ ఇచ్చారు.
అయితే, ఈ చర్చలకు ముందే ఓ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేయడాన్ని ఇరాన్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. ఇది కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించడేనని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చర్చలు జరపడం అర్థరహితమని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు షెజెష్కియాన్ అభిప్రాయపడ్డారు.