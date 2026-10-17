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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (11:35 IST)

Donald Trump: రష్యన్ చమురుపై ఆంక్షలను సడలించిన ట్రంప్; భారత్‌కు ఊరట

Donald Trump
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (11:35 IST)
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అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, జాతీయ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రష్యా, ఇరాన్‌లపై విధించిన ఆంక్షలు, పరిమితులు, సుంకాల నుండి మినహాయింపు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. శుక్రవారం రాత్రి సంతకం చేసిన ఒక కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులో, కొన్ని ఆంక్షలను అమలు చేయకుండా నిలిపివేయడం అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
"గ్రాహం చట్టం ప్రకారం విధించబడిన అటువంటి ఆంక్షలు, పరిమితులు, సుంకాల అమలును నేను దీని ద్వారా మినహాయిస్తున్నాను" అని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ సమయంలో అటువంటి మినహాయింపు జారీ చేయడం అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాలకు అనుకూలమని తాను కాంగ్రెస్‌కు ఒక ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. లిండ్సే ఓ గ్రాహం రష్యా, ఇరాన్‌పై ఆంక్షల చట్టం, మాస్కోపై విస్తృతమైన ఆంక్షలు విధించడానికి, చైనా, భారతదేశంతో సహా ప్రపంచంలోనే రష్యా చమురు, గ్యాస్‌ను అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసే దేశాలపై అధిక సుంకాలు విధించడానికి ట్రంప్‌కు అధికారం కల్పించింది. 
 
ప్రస్తుతం గ్రాహం చట్టంగా పిలవబడుతున్న ఈ చట్టాన్ని సెప్టెంబర్ 16న యూఎస్ కాంగ్రెస్ ఆమోదించగా, రెండు రోజుల తర్వాత ట్రంప్ దీనిపై సంతకం చేసి చట్టంగా మార్చారు. రష్యా నుండి ముడి చమురు లేదా గ్యాస్‌ను అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకునే ఐదు దేశాల నుండి అమెరికాలోకి వచ్చే అన్ని వస్తువులపై, చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన 30 రోజుల్లోపు 100 శాతం వరకు సుంకాలను విధించే అధికారాన్ని ఈ చట్టం ట్రంప్‌కు కల్పించింది.
 
అంతేకాకుండా, ఈ చట్టంలోని 115వ సెక్షన్ ప్రకారం, అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అవసరమని భావిస్తే, ఆంక్షలు, పరిమితులు, సుంకాల అమలు నుండి మినహాయింపు ఇచ్చే అధికారం కూడా అధ్యక్షుడికి ఉంటుంది. 
 
గ్రాహం చట్టం లోని సెక్షన్ 115(a) ప్రకారం, ఈ చట్టంలోని సెక్షన్లు 112, 113లలో పేర్కొన్న సుంకాలను లేదా ఈ ఉత్తర్వు ద్వారా విధించబడే సుంకాలను నేను రద్దు చేస్తున్నాను (మినహాయింపు ఇస్తున్నాను)... అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. 
 
రష్యా నుండి అమెరికాకు, ప్రపంచ మార్కెట్లకు డీజిల్ సరఫరా చేసేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రష్యాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న కొద్ది రోజులకే, ఈ చట్టం అమలు నుండి మినహాయింపు లభించింది. అంతేకాకుండా, అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో భారత్‌లో పర్యటించడానికి కొద్ది రోజుల ముందు ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
 
గత నెల న్యూయార్క్‌లో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశాల సందర్భంగా రూబియోతో జరిగిన సమావేశంలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ గ్రాహం చట్టంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మధ్యప్రాచ్య దేశాలు, రష్యా సరఫరా చేసే మీడియం సోర్ క్రూడ్‌ను శుద్ధి చేసేందుకే భారతదేశంలోని చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు ప్రధానంగా రూపొందించబడ్డాయని జైశంకర్ రూబియోకు తెలియజేసినట్లు సమాచారం. 
 
వెనిజులా హెవీయర్ గ్రేడ్ క్రూడ్‌ను సరఫరా చేస్తుందని, అమెరికా వద్ద లైట్ గ్రేడ్ క్రూడ్ ఉందని, భారతదేశంలోని శుద్ధి కర్మాగారాలు ఉపయోగించే ముందు దానిని కలపవలసి ఉంటుందని కూడా ఆయన రూబియోకు చెప్పారు. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా మధ్యప్రాచ్య దేశాల నుండి చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలగడంతో, భారతదేశం తన ఆర్థిక వ్యవస్థను నడపడానికి రష్యా ముడి చమురుపై ఆధారపడవలసి వస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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