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  4. Donald Trump Warns Iran's Trading Partners Of Economic Action: India's Exports To Take A Hit
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (11:37 IST)

ఇరాన్‌కు సాయం చేసేవారి అంతు చూస్తాం : డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిక

Donald Trump
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:37 IST)
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తమ శత్రుదేశం ఇరాన్‌కు సాయం చేసే అంతు చూస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌కు ఏ రూపంలో సాయం చేసినా వారిపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఇరాన్‌పై చరిత్రలో ఏ దేశంపైనా చేపట్టని అత్యంత కఠినమైన ఆర్థిక చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనిని "ఎకనామిక్ డి-డే"గా, తీవ్ర స్థాయిలో సాగనున్న ఆర్థిక యుద్ధంగా ఆయన అభివర్ణించారు.
 
తన ట్రూత్ సోషల్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక ప్రకటనలో ట్రంప్ ఈ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఏ దేశమైనా తమ ఆర్థిక సంస్థలు, వ్యాపారాలు, విమానాశ్రయాలు లేదా ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలను ఇరాన్‌కు సహాయపడటానికి అనుమతిస్తే, ఆ దేశం కూడా కఠినమైన ఆర్థిక శిక్షలను ఎదుర్కొంటుంది" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌కు లబ్ధి చేకూర్చే ఆయిల్ స్మగ్లింగ్, స్వాప్ లైన్లు, నగదు బదిలీలు, ఎక్చేంజ్ హౌస్‌లు, షిప్ రిజిస్ట్రీలు, బినామీ కంపెనీల కార్యకలాపాలు తక్షణమే ఆగిపోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. "ఇవన్నీ వెంటనే ఆగాలి. మీరెవరో మీకు తెలుసు" అంటూ పరోక్షంగా కొన్ని దేశాలను హెచ్చరించారు.
 
ఇరాన్ నావికాదళం, వాయుసేన ఇప్పటికే ధ్వంసమయ్యాయని, దాని సైనిక కర్మాగారాలు శిథిలాలయ్యాయని, కరెన్సీ విలువలేనిదిగా మారిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వం పతనం అంచున ఉందని వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఆ దేశాన్ని ఏకాకి చేసేందుకు మిత్రదేశాలన్నీ కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. "ఇరాన్‌కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వస్త్రం దక్కనివ్వబోం" అని ఆయన మరోసారి తేల్చిచెప్పారు.
 
2026 ఫిబ్రవరి ఆఖరులో ఇరాన్ ప్రారంభమైన ఘర్షణ నేపథ్యంలో ఈ హెచ్చరికలు వెలువడ్డాయి. ఇప్పటికే అమెరికా "ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ ఫ్యూరీ" పేరిట ఆంక్షలు, నౌకా దిగ్బంధనం అమలు చేస్తోంది. ఇటీవలే 60 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విఫలమైన నేపథ్యంలో, ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు నిలిచిపోయాయి. దాదాపు ఆరు నెలలుగా కొనసాగుతున్న ఈ ఉద్రిక్తతల నడుమ ట్రంప్ తాజా ప్రకటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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