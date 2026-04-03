ఇరాన్ను రాతి యుగంలోకి పంపుతాం.. ఎత్తైన వంతెనను పేల్చివేసిన అమెరికా
ఇరాన్ను రాతి యుగంలోకి పంపుతామన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చేలా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సేనలు ఇరాన్పై విరుచుకుపడ్డాయి. ట్రంప్ హెచ్చరిక చేసిన కొన్ని గంటలకే ఇరాన్లోని అత్యంత కీలక నిర్మాణాల్లో ఒకటైన వంతెనపై భీకర దాడి జరిగింది. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్కు సమీపంలోని కరాజ్ నగరంలో పశ్చిమాసియాలో అత్యంత ఎత్తైన వంతెనను అమెరికా సేనలు పాక్షింగా కూల్చివేసింది.
నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ వంతెన, పూర్తయితే రాజధాని టెహ్రాన్ను పశ్చిమ నగరమైన కరాజ్తో అనుసంధానిస్తుంది. 136 మీటర్ల ఎత్తుతో దీన్ని మధ్యప్రాచ్య ఇంజినీరింగ్ అద్భుతంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. దాడి జరిగిన ప్రదేశం నుంచి దట్టమైన పొగలు వెలువడుతున్న, వంతెన కూలిపోతున్న దృశ్యాలు బయటకు వచ్చాయి. "కొద్ది నిమిషాల క్రితం అమెరికా - జియోనిస్ట్ శత్రువులు కరాజ్ ని బీ1 వంతెనను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు" అని ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. తొలి పౌరులు గాయపడగా, సహాయక చర్యల కోసం సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్న సమయంలో రెండో దాడి జరిగిందని తెలిపింది.
ఈ దాడికి సంబంధించిన విజువల్స్ను ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. "ఇరాన్లో అతిపెద్ద వంతెన కూలిపోయింది. దాన్ని మళ్లీ ఉపయోగించలేరు. మరిన్ని దాడులు జరగబోతున్నాయి!" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఇంకా సమయం మించిపోకముందే ఇరాన్ ఒక ఒప్పందానికి రావాలి" అని కూడా హెచ్చరించారు.