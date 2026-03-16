హార్ముజ్ జలసంధి రక్షణకు వస్తాం.. కానీ, సైనిక చర్య తక్షణ నిలిపివేయాలి : చైనా షరతు
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ముడి చమురు రవాణాకు ప్రధాన జలమార్గంగా ఉన్న హర్ముజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. దీంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ రంగంలోకి దిగి, హార్ముజ్ జల సంధిని సురక్షింతంగా ఉంచేందుకు ప్రపంచ దేశాలు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ పిలుపునకు చైనా స్పందించింది.
హర్మూజ్ రక్షణకు తాము ముందుకురావాలంటే పశ్చిమాసియాలో సైనిక కార్యకలాపాలను వెంటనే నిలిపివేయాలని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ ఇరువర్గాలకు సూచించారు. ఈ ఘర్షణల వల్ల అంతర్జాతీయ ఇంధన ప్రవాహం, ప్రాంతీయ శాంతి, ప్రపంచ స్థిరత్వం దెబ్బతిన్నాయన్నారు.
ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరగకుండా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లిన్ జియాన్ అమెరికాకు సూచించారు. ప్రస్తుత ఘర్షణలు ఆగితేనే ప్రాంతీయ స్థిరత్వం సాధించగలమని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల ఆఖరులో ట్రంప్ బీజింగ్ పర్యటన గురించి అమెరికాతో చర్చలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవడంలో ఈ పర్యటన కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు.
ఆదివారం ఎయిర్ఫోర్స్ వన్ విమానంలో మీడియాతో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ హర్మూజ్ ప్రాంతంలో చైనా ప్రయోజనాలే ఎక్కువని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ జలసంధిని రక్షించేందుకు ముందుకురావాలని బీజింగ్కు పిలుపునిచ్చారు. ఆ దేశం ఇచ్చే సమాధానాన్ని బట్టి బీజింగ్ పర్యటనకు వెళ్లాలా, వాయిదా వేయాలా అనే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటానన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చైనా విదేశాంగ శాఖ పైవిధంగా స్పందించింది.