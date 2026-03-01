ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు... అట్టుడుకిపోతున్న గల్ఫ్ దేశాలు
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు విరుచుకుపడ్డాయి. దీంతో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ హతమయ్యారు. ఈ చర్యను తీవ్రంగా పరిగణించిన ఇరాన్ ప్రతికార దాడులు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా, అమెరికా మిత్రదేశాలైన గల్ఫ్ దేశాలపై వరుస దాడులతో విరుచుకుపడింది. దీంతో గల్ఫ్ దేశాలు అట్టుడుకిపోతున్నాయి.
శనివారం ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులతో మధ్యప్రాచ్యంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై క్షిపణులు పడటంతో టెర్మినళ్లు దట్టమైన పొగతో నిండిపోయాయి. ప్రయాణికులు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ దాడిలో నలుగురు సిబ్బంది గాయపడగా, విమానాశ్రయంలోని ఒక కానో కోర్స్ దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
దుబాయ్కే తలమానికంగా నిలిచే బుర్జ్ అల్ అరబ్ హోటల్పై కూడా డ్రోన్ దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో హోటల్లో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. సమీపంలోని జెబెల్ అలీ పోర్టు్లోనూ క్షిపణి శకలాలు పడటంతో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.
మరోవైపు అబుదాబిలోని జాయెద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ దాడుల నేపథ్యంలో దుబాయ్, అబుదాబి గగనతలాన్ని మూసివేశారు. కువైట్తో పాటు పలు ప్రధాన విమానాశ్రయాలు సర్వీసులను పూర్తిగా నిలిపివేశాయి. దీంతో వేల విమానాలు రద్దయి, లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు ఎయిర్పోర్టుల్లోనే చిక్కుకుపోయారు.
ఈ పరిణామాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇరాన్పై దాడులు ఆగవని స్పష్టం చేశారు. మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి నెలకొనేవరకు మా పిన్ పాయింట్ బాంబింగ్ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అని ట్రంప్ ప్రకటించారు. దీంతో ఈ ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరేలా కనిపిస్తున్నాయి.