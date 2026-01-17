శనివారం, 17 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 17 జనవరి 2026 (16:49 IST)

దుబాయ్‌లో జనవరి 2026 శ్రేణి కచేరీలు, ఎవరెవరు వస్తున్నారు?

comedian Zakir Khan
కచేరీలు- సాంస్కృతిక ఉత్సవాల నుండి ప్రపంచ స్థాయి థియేటర్, కామెడీ, క్రీడ, సంస్కృతి వరకు, ప్రపంచంలో అత్యంత ఉత్సాహపూరిత వినోద కేంద్రాలలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని దుబాయ్ సుస్థిరం చేసుకుంటూనే ఉంది. జనవరి 2026 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన కళాకారులు, లీనమయ్యే అనుభవాలు, కుటుంబ-స్నేహపూర్వక పండుగలు, అత్యాధునిక సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను కలిపిన క్యాలెండర్‌తో రాబోయే సంవత్సరానికి స్వరాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. మీరు సంగీతంతో నిండిన విహారయాత్ర కోసం ప్రణాళిక చేసుకున్నా, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు లేదా యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సెలవుదినం ప్రణాళిక చేస్తున్నా, ఈ జనవరిలో ప్రత్యక్ష వినోదం, కళ, క్రీడ,జీవనశైలి ఈవెంట్‌లలో అత్యుత్తమమైన వాటిని ఆస్వాదించటానికి ఏకీకృత గమ్యస్థానాన్ని దుబాయ్ అందిస్తుంది.
 
బి బీచ్ వద్ద టియెస్టో లైవ్: గ్లోబల్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ ఐకాన్ టియెస్టో జనవరి 22న దుబాయ్ హార్బర్‌లోని బి బీచ్‌లో ప్రదర్శన ఇవ్వనుంది. బీచ్‌ఫ్రంట్ నేపథ్యంలో, డచ్ డీజే ఉర్రూతలూగించనున్నాడు. ఈడీఎం ప్రేమికులు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాల్సిన కార్యక్రమమిది. 
 
జాకీర్ ఖాన్ లైవ్: భారతదేశంలో ఎక్కువమంది ఇష్టపడే స్టాండ్-అప్ కమెడియన్ జాకీర్ ఖాన్ జనవరి 20, 21 తేదీల్లో దుబాయ్ ఒపెరాలో నవ్వులు పంచనున్నారు. హిందీ కామెడీ అభిమానులు తప్పక చూడవలసిన కార్యక్రమమిది.
 
టామ్ ఓడెల్ లైవ్: బ్రిట్ అవార్డు గెలుచుకున్న గాయకుడు-గేయ రచయిత టామ్ ఓడెల్ జనవరి 24న కోకా-కోలా అరీనాలో ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన కోసం వేదికపైకి రానున్నారు. అభిమానులు అతని తాజా ఆల్బమ్ ఎ వండర్‌ఫుల్ లైఫ్ నుండి క్లాసిక్‌లు, ట్రాక్‌ల మిశ్రమాన్ని ఆశించవచ్చు.
 
దుబాయ్ రేసింగ్ కార్నివాల్: ఫ్యాషన్ ఫ్రైడే, దుబాయ్‌లోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన క్రీడా కార్యక్రమాలలో ఒకటైన దుబాయ్ రేసింగ్ కార్నివాల్లో ఫ్యాషన్, స్పోర్ట్స్‌ను కలుస్తుంది. ఫ్యాషన్ ఫ్రైడే జనవరి 23న మైడాన్ రేస్‌కోర్స్‌లో జరుగనుంది. 
 
హామ్లెట్- ఫ్లేమెన్కో బ్యాలెట్: ప్రఖ్యాత స్పానిష్ కొరియోగ్రాఫర్ జెసస్ హెర్రెరా దర్శకత్వం వహించిన శక్తివంతమైన ఫ్లేమెన్కో బ్యాలెట్ వీక్షించండి. జబీల్ థియేటర్‌లో జరుగనున్న ఈ దృశ్యపరమైన అద్భుతం, ప్రేమ, ద్రోహం యొక్క ఇతివృత్తాలను అన్వేషిస్తోంది. 
 
క్వోజ్ ఆర్ట్స్ ఫెస్ట్: దుబాయ్‌లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో ఒకటైన క్వాజ్ ఆర్ట్స్ ఫెస్ట్ 24-25 జనవరి 2026న అల్సెర్కల్ అవెన్యూకి తిరిగి వస్తుంది.

Manaswini: మనస్విని బాలబొమ్మల కొక్కోరోకో తో సినీ రంగ ప్రవేశం

Manaswini: మనస్విని బాలబొమ్మల కొక్కోరోకో తో సినీ రంగ ప్రవేశంథియేటర్ రంగంలో Little Women నాటకంలో జోగా, Much Ado About Nothing లో బియాట్రిస్‌గా ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన మనస్విని బాలబొమ్మల నటనతో పాటు పెరిని నాట్యం అనే శాస్త్రీయ నృత్యంలో శిక్షణ ఉండగా, కర్ణాటక సంగీతంలోనూ ప్రావీణ్యం పొందింది. ఆమె తాజాగా తెలుగులో కొక్కోరోకో చిత్రంతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది.

Sara Arjun: విజయ్ దేవరకొండ నా ఫేవరేట్ హీరో - సారా అర్జున్

Sara Arjun: విజయ్ దేవరకొండ నా ఫేవరేట్ హీరో - సారా అర్జున్ధురందర్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించి నేషనల్ ఫేమ్ సంపాదించుకుంది సారా అర్జున్. ఈ యంగ్ హీరోయిన్ తన ఫేవరేట్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ అని చెప్పింది. సారా అర్జున్ ప్రస్తుతం తెలుగులో యుఫోరియా అనే మూవీలో నటిస్తోంది. దర్శకుడు గుణశేఖర్ రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

సారా అర్జున్ కాదంటే యుఫోరియా మూవీ తీసేవాడిని కాదు : దర్శకుడు గుణశేఖర్

సారా అర్జున్ కాదంటే యుఫోరియా మూవీ తీసేవాడిని కాదు : దర్శకుడు గుణశేఖర్యుఫోరియా చిత్రంలో సారా అర్జున్ నటించేందుకు నిరాకరించివుంటే ఈ చిత్రాన్ని తీసేవాడిని కాదని దర్శకుడు గుణశేఖర్ అన్నారు. నటి భూమిక, సారా అర్జున్, గౌతం మీనన్‌లు ప్రధాన పాత్రలను పోషించిన చిత్రం యుఫోరియా. వచ్చే నెల 6వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రం ట్రైలర్‌ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు.

మిల్కీ బ్యూటీని అవమానించిన ఆ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎవరు?

మిల్కీ బ్యూటీని అవమానించిన ఆ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎవరు?తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మిల్కీబ్యూటీగా గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా. ఆమె తాజాగా ఓ సంచలన విషయాన్ని బహిర్గతం చేశారు. ఓ దక్షిణాది స్టార్ తనను తీవ్రంగా అవమానించారంటూ ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన కెరీర్‌లో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాన్ని బయటపెట్టింది.

Manchu Vishnu: షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న మంచు విష్ణు

Manchu Vishnu: షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న మంచు విష్ణుసంక్రాంతి పర్వదినం సందర్భంగా భారతదేశం అంతటా ఔత్సాహిక ఫిల్మ్ మేకర్లను, కొత్త ప్రతిభను కనుగొని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ - సీజన్ 1ను ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. రియాలిటీ ఫార్మాట్‌గా రూపొందించబడిన ఈ పోటీ ఆశావహులైన మేకర్లు గరిష్టంగా 10 నిమిషాల నిడివి గల షార్ట్ ఫిల్మ్‌లను సమర్పించమని ఆహ్వానించింది. ఇవి పూర్తిగా కథ చెప్పడం, దర్శకత్వ దృష్టిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

Watch More Videos

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.

హైదరాబాద్‌లో తమ 25 ఏళ్ల కార్యకలాపాలను వేడుక జరుపుకున్న టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్

హైదరాబాద్‌లో తమ 25 ఏళ్ల కార్యకలాపాలను వేడుక జరుపుకున్న టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్చరిత్ర, సంస్కృతి , విలాసాన్ని ముడిపెట్టే ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భంలో, భారతదేశంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్, నేడు హైదరాబాద్‌లోని హిమాయత్‌నగర్‌లో తమ కొత్త షోరూమ్‌ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే నగరంతో బలమైన బ్రాండ్ మరియు ప్రత్యేకమైన అనుబంధంను ఏర్పరచుకోవటంతో ఈ కొత్త స్టోర్, హిమాయత్ నగర్ మెయిన్ రోడ్‌లోని ప్రధాన హై స్ట్రీట్ ప్రాంతంలో ఉన్న తమ కస్టమర్లకు ఉన్నతమైన కొనుగోలు అనుభవాన్ని అందించనుంది.

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండేనూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది. కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com