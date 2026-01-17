దుబాయ్లో జనవరి 2026 శ్రేణి కచేరీలు, ఎవరెవరు వస్తున్నారు?
కచేరీలు- సాంస్కృతిక ఉత్సవాల నుండి ప్రపంచ స్థాయి థియేటర్, కామెడీ, క్రీడ, సంస్కృతి వరకు, ప్రపంచంలో అత్యంత ఉత్సాహపూరిత వినోద కేంద్రాలలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని దుబాయ్ సుస్థిరం చేసుకుంటూనే ఉంది. జనవరి 2026 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన కళాకారులు, లీనమయ్యే అనుభవాలు, కుటుంబ-స్నేహపూర్వక పండుగలు, అత్యాధునిక సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను కలిపిన క్యాలెండర్తో రాబోయే సంవత్సరానికి స్వరాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. మీరు సంగీతంతో నిండిన విహారయాత్ర కోసం ప్రణాళిక చేసుకున్నా, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు లేదా యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సెలవుదినం ప్రణాళిక చేస్తున్నా, ఈ జనవరిలో ప్రత్యక్ష వినోదం, కళ, క్రీడ,జీవనశైలి ఈవెంట్లలో అత్యుత్తమమైన వాటిని ఆస్వాదించటానికి ఏకీకృత గమ్యస్థానాన్ని దుబాయ్ అందిస్తుంది.
బి బీచ్ వద్ద టియెస్టో లైవ్: గ్లోబల్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ ఐకాన్ టియెస్టో జనవరి 22న దుబాయ్ హార్బర్లోని బి బీచ్లో ప్రదర్శన ఇవ్వనుంది. బీచ్ఫ్రంట్ నేపథ్యంలో, డచ్ డీజే ఉర్రూతలూగించనున్నాడు. ఈడీఎం ప్రేమికులు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాల్సిన కార్యక్రమమిది.
జాకీర్ ఖాన్ లైవ్: భారతదేశంలో ఎక్కువమంది ఇష్టపడే స్టాండ్-అప్ కమెడియన్ జాకీర్ ఖాన్ జనవరి 20, 21 తేదీల్లో దుబాయ్ ఒపెరాలో నవ్వులు పంచనున్నారు. హిందీ కామెడీ అభిమానులు తప్పక చూడవలసిన కార్యక్రమమిది.
టామ్ ఓడెల్ లైవ్: బ్రిట్ అవార్డు గెలుచుకున్న గాయకుడు-గేయ రచయిత టామ్ ఓడెల్ జనవరి 24న కోకా-కోలా అరీనాలో ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన కోసం వేదికపైకి రానున్నారు. అభిమానులు అతని తాజా ఆల్బమ్ ఎ వండర్ఫుల్ లైఫ్ నుండి క్లాసిక్లు, ట్రాక్ల మిశ్రమాన్ని ఆశించవచ్చు.
దుబాయ్ రేసింగ్ కార్నివాల్: ఫ్యాషన్ ఫ్రైడే, దుబాయ్లోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన క్రీడా కార్యక్రమాలలో ఒకటైన దుబాయ్ రేసింగ్ కార్నివాల్లో ఫ్యాషన్, స్పోర్ట్స్ను కలుస్తుంది. ఫ్యాషన్ ఫ్రైడే జనవరి 23న మైడాన్ రేస్కోర్స్లో జరుగనుంది.
హామ్లెట్- ఫ్లేమెన్కో బ్యాలెట్: ప్రఖ్యాత స్పానిష్ కొరియోగ్రాఫర్ జెసస్ హెర్రెరా దర్శకత్వం వహించిన శక్తివంతమైన ఫ్లేమెన్కో బ్యాలెట్ వీక్షించండి. జబీల్ థియేటర్లో జరుగనున్న ఈ దృశ్యపరమైన అద్భుతం, ప్రేమ, ద్రోహం యొక్క ఇతివృత్తాలను అన్వేషిస్తోంది.
క్వోజ్ ఆర్ట్స్ ఫెస్ట్: దుబాయ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో ఒకటైన క్వాజ్ ఆర్ట్స్ ఫెస్ట్ 24-25 జనవరి 2026న అల్సెర్కల్ అవెన్యూకి తిరిగి వస్తుంది.