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  4. Dubai-s tourism sector records highest visitor numbers since February as Arabian Travel Market 2026 opens
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (15:55 IST)

దుబాయ్‌ ఫిబ్రవరి తర్వాత అత్యధిక సందర్శకుల సంఖ్య నమోదు చేసింది; అరేబియన్ ట్రావెల్ మార్కెట్ 2026

Dubai
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:55 IST)
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దుబాయ్ ఆర్థిక మరియు పర్యాటక శాఖ (DET) అరేబియన్ ట్రావెల్ మార్కెట్ (ATM) 2026 ప్రారంభ దినాన విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, నగర హోటల్ రంగం నిరంతర వృద్ధిని నమోదు చేస్తూ, దుబాయ్ పర్యాటక పరిశ్రమ తన బలాన్ని మరింతగా చాటుకుంటోంది. ఆగస్టు వరకు నమోదైన పనితీరు, దుబాయ్ మరియు దాని భాగస్వాములు సంవత్సరాలుగా నిర్మించిన వ్యవస్థలు, భాగస్వామ్యాలు మరియు వైవిధ్యభరిత మార్కెట్ ఆధారాల బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అతిథుల కోసం పెట్టుబడి పెట్టడం, నూతనత్వాన్ని అందించడం, సేవలను నిరంతరం అందించడం కొనసాగిస్తున్న ఒక పరిశ్రమ దృఢసంకల్పానికి ఇది నిదర్శనం; అలాగే 2026లోని చివరి నెలలను చేరుకుంటున్న సమయంలో గమ్యస్థానం స్థానంపై విశ్వాసాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుంది.
 
ఆగస్టులో హోటల్ ఆక్యుపెన్సీ 66%కి చేరుకుంది, ఇది నగరం యొక్క ఆగస్టు 2025 ఆక్యుపెన్సీ స్థాయిల్లో 89%కి సమానం; అలాగే 2026 మార్చిలో ఉన్న 36% ఆక్యుపెన్సీ నుండి నిరంతర పెరుగుదలను కొనసాగిస్తోంది. ఈ స్థిరమైన పైకి పోకడ, అంతర్లీన డిమాండ్‌కు మరియు దుబాయ్ ఆతిథ్య రంగం బలానికి స్పష్టమైన సంకేతం. అతిథి అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరచడానికి మరియు భవిష్యత్తు సంసిద్ధతను పొందుపరచడానికి పలు ఆస్తులు విస్తృత నవీకరణ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో, 2026 ఆగస్టు చివరి నాటికి హోటల్ గది నిల్వ 149,000 గదులకు చేరువైంది. సంవత్సరంలోని మొదటి ఎనిమిది నెలల్లో, ఎమిరేట్ హోటళ్లు 21.61 మిలియన్ ఆక్రమిత గది రాత్రులను నమోదు చేశాయి, ఇది పరిశ్రమ కొనసాగుతున్న స్థాయిని తెలియజేస్తుంది.
 
బలమైన హోటల్ పనితీరు సందర్శకుల సంఖ్యలో కూడా ప్రతిబింబించింది; 2026 ఆగస్టులో దుబాయ్ సుమారు 869,000 అంతర్జాతీయ రాత్రిపూట సందర్శకులను స్వాగతించింది, ఇది మార్చి నుండి నెలవారీగా రెండంకెల వృద్ధిపై ఆధారపడింది. ఇది 2026 ఫిబ్రవరి తర్వాత అత్యధిక నెలవారీ సంఖ్య, దీనితో సంవత్సరంలోని మొదటి ఎనిమిది నెలల్లో మొత్తం అంతర్జాతీయ సందర్శనలు 6.97 మిలియన్‌కు చేరాయి.
 
దుబాయ్ విస్తృత శ్రేణి అంతర్జాతీయ మూల ప్రాంతాల నుండి సందర్శకులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. జనవరి నుండి ఆగస్టు వరకు పశ్చిమ ఐరోపా అగ్రగామి ప్రాంతీయ దోహదకారిగా నిలిచింది, మొత్తం సందర్శనల్లో 20% వాటాతో; తర్వాత దక్షిణాసియా 17%, జీసీసీ 16%, సీఐఎస్ మరియు తూర్పు ఐరోపా 14%, మెనా 10%, ఈశాన్య మరియు ఆగ్నేయాసియా 9%, అమెరికాలు 7%, ఆఫ్రికా 5% మరియు ఆస్ట్రేలేసియా 2% వాటాతో ఉన్నాయి.
 
ఈ వైవిధ్యభరిత మిశ్రమం, స్థిరపడిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో డిమాండ్‌ను నిరంతరం ప్రేరేపించడానికి DET మరియు దాని భాగస్వాములకు విస్తృత అంతర్జాతీయ ఆధారాన్ని అందిస్తుంది. వ్యాపారం మరియు విహారయాత్రలకు ప్రముఖ ప్రపంచ గమ్యస్థానంగా దుబాయ్ స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేయడానికి, స్థితిస్థాపకమైన మరియు భవిష్యత్తు-కేంద్రీకృత సందర్శక ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించడానికి ఉద్దేశించిన దుబాయ్ ఆర్థిక ఎజెండా, D33 లక్ష్యాలతో ఇది కూడా సరిపోతుంది.
 
వైవిధ్యభరిత మూల మార్కెట్లు
దుబాయ్ ఆర్థిక మరియు పర్యాటక శాఖలో భాగమైన దుబాయ్ కార్పొరేషన్ ఫర్ టూరిజం అండ్ కామర్స్ మార్కెటింగ్ (DCTCM) సీఈఓ, హిజ్ ఎక్సలెన్సీ ఇసామ్ కాజిమ్ ఇలా అన్నారు: “ఏ నగరం యొక్క నిజమైన దృఢత్వం మార్గం సాఫీగా ఉన్నప్పుడు కాదు, సవాలుతో కూడిన సమయాల్లోనే పరీక్షించబడుతుంది; మా నాయకత్వ దిశానిర్దేశానికి అనుగుణంగా, మేము పరిపూర్ణ పరిస్థితుల కోసం ఎదురుచూడకుండా సేవలు అందించడం కొనసాగిస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫలితాలు, దుబాయ్ సందర్శక ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదపడే ప్రతి ఒక్కరి నిరంతర కృషిని ప్రతిబింబిస్తాయి.
 
మా ప్రపంచవ్యాప్త ఆతిథ్య మరియు పర్యాటక భాగస్వాముల నుండి, సందర్శకులు ఇక్కడ ఆస్వాదించడానికి వచ్చే అనుభవాన్ని కలిసి సృష్టించే నగరంలోని ప్రజల వరకు. అంతర్జాతీయ సందర్శకులను గణనీయమైన స్థాయిలో స్వాగతించడం దుబాయ్ కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఇటీవలి నెలల్లో మా పరిశ్రమ పనితీరుపై మేము గర్విస్తున్నాము; దీనికి స్థిరంగా వైవిధ్యభరితంగా ఉన్న మూల మార్కెట్ మిశ్రమం, విస్తృత ఆతిథ్య మౌలిక సదుపాయాలు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న గమ్యస్థాన ఆఫర్ తోడ్పడుతున్నాయి.
 
“ఆ పురోగతిపై నిర్మించడానికి మరియు మా పరిశ్రమకు మద్దతు ఇవ్వడానికి అరేబియన్ ట్రావెల్ మార్కెట్ ఒక ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మా భాగస్వాములతో కూర్చొని, వారి మార్కెట్లలో వారు చూస్తున్న విషయాలను వినడానికి, అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో కలిసి పనిచేయడానికి ఇది మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. స్థిరపడిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో డిమాండ్‌ను బలోపేతం చేయడంలో, దుబాయ్‌ను ఎంచుకోవడానికి సందర్శకులకు బలవంతమైన కారణాలను నిరంతరం అందించడంలో మా పరిశ్రమతో సన్నిహిత సహకారంపైనే మా దృష్టి కొనసాగుతుంది. ఈ పునాదులు మరియు భాగస్వామ్యాల బలం, 2026 మిగిలిన కాలాన్ని మరియు ఆ తర్వాతి కాలాన్ని చూసేటప్పుడు మాకు విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది.”
 
సెప్టెంబర్ 14 నుండి 17 వరకు దుబాయ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్‌లో జరుగుతున్న ATM 33వ ఎడిషన్, పరిశ్రమకు ఒక ముఖ్యమైన సమయంలో ప్రపంచ ప్రయాణ మరియు పర్యాటక సమాజాన్ని దుబాయ్‌లో ఒకచోట చేరుస్తుంది, మార్కెట్లు డిమాండ్‌ను పెంచడంపై మరియు కొత్త అవకాశాలను గుర్తించడంపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. DET మరియు దాని భాగస్వాములకు, అంతర్జాతీయ ప్రయాణ వాణిజ్యంతో సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి, కీలక మార్కెట్లలో కొత్త అవకాశాలను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు గమ్యస్థానం యొక్క నిరంతర పరిణామాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఈ ఈవెంట్ ఒక ముఖ్యమైన వేదికను అందిస్తుంది.
 
శక్తివంతమైన భాగస్వామ్య నమూనా
దుబాయ్ పర్యాటక పర్యావరణ వ్యవస్థ అంతటా నుండి 115కి పైగా సహ-ప్రదర్శకులు ATM 2026లో DETతో చేరారు, ఇందులో హోటల్ గ్రూపులు, ఆకర్షణలు, గమ్యస్థాన నిర్వహణ సంస్థలు మరియు విమానయాన భాగస్వాములతో పాటు ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. వారి భాగస్వామ్యం, దుబాయ్ పర్యాటక వ్యూహానికి ఆధారంగా కొనసాగుతున్న సహకార ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య నమూనాను ప్రతిబింబిస్తుంది; ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణ వాణిజ్య నిపుణులకు విస్తృత, సమీకృత ఆఫర్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇది గమ్యస్థానానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
శాఖ తన ATM హోస్టెడ్ బయ్యర్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 40కి పైగా దేశాల నుండి 300కి పైగా అంతర్జాతీయ ప్రయాణ వాణిజ్య నిపుణులను కూడా ఆతిథ్యమిస్తోంది. దుబాయ్‌ను ప్రచారం చేసి విక్రయించే కొనుగోలుదారులకు, ఈ చొరవ గమ్యస్థానానికి ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని మరియు పర్యటక భాగస్వాములను నేరుగా కలిసే, కొత్త ఉత్పత్తులు మరియు అనుభవాలను కనుగొనే, నగరం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న సందర్శక ఆఫర్ గురించి తమ జ్ఞానాన్ని లోతుగా చేసుకునే అవకాశాలను అందిస్తుంది.
 
పరిణామం చెందుతున్న అనుభవాలు
ATM అంతటా, DET మరియు దాని భాగస్వాములు దుబాయ్ పర్యాటక ప్రతిపాదన యొక్క నిరంతర అభివృద్ధిని ప్రదర్శిస్తున్నారు, ఇందులో ఆతిథ్యం, గ్యాస్ట్రోనమీ, సంస్కృతి, వినోదం, వెల్‌నెస్, ప్రాప్యత, స్థిరత్వం మరియు కుటుంబ అనుభవాలు ఉన్నాయి. 2026కి నగరం యొక్క దృష్టి ప్రపంచ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయడం, ఆటిజం మరియు సెన్సరీ-సెన్సిటివ్ సందర్శకుల కోసం ప్రాప్యతను మరింత మెరుగుపరచడం, మరియు దుబాయ్ సస్టైనబుల్ టూరిజం, దుబాయ్ కేన్ వంటి కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం కూడా కలిగి ఉంది.
 
2026 అంతటా, DET అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను చేరుకునే మార్గాలను నిర్మించడం మరియు గమ్యస్థానం కోసం సమర్థనను బలోపేతం చేయడం కొనసాగించింది. వీటిలో అంతర్జాతీయ ప్రయాణ వాణిజ్య ప్రతినిధులతో నిరంతర సంభాషణ, మార్కెట్ బ్రీఫింగ్‌లు మరియు రోడ్‌షోలు, కీలక మూల మార్కెట్లకు అనుగుణంగా రూపొందించిన అంతర్జాతీయ ప్రచారాలు మరియు భాగస్వామ్యాలు ఉన్నాయి. ఇటీవలి DET-నిర్వహిత 'ఏ దుబాయ్ ఇన్వైట్' కూడా దాదాపు 200 దేశాల నుండి దుబాయ్ నివాసితులకు తమ కుటుంబం మరియు స్నేహితులను నగరాన్ని అనుభవించడానికి ఆహ్వానించే అధికారాన్ని ఇచ్చింది, 90,000కి పైగా నివాసితులు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కలిసి, ఈ కార్యకలాపాలు మా అత్యంత విలువైన రాయబారులలో కొందరిని గుర్తించడానికి, దుబాయ్ దృశ్యమానత, అనుకూలత మరియు పరిశీలనను కొనసాగించడానికి, ప్రాధాన్యతా మార్కెట్లలో సంబంధాలను లోతుగా చేయడానికి మరియు గమ్యస్థానానికి భవిష్యత్తు డిమాండ్‌కు మద్దతు ఇవ్వడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
 
భారతదేశంలో, దుబాయ్ ఆర్థిక మరియు పర్యాటక శాఖ ఇటీవల ముంబై, ఢిల్లీ మరియు బెంగళూరులో తన అత్యంత పెద్ద రోడ్‌షోను ముగించింది, ఇందులో 37 హోటళ్లు, 41 ఆకర్షణలు, తొమ్మిది DMCలు మరియు ఒక విమానయాన సంస్థతో సహా మొత్తం 88 సంస్థలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 28 మంది భాగస్వాముల బృందం పాల్గొంది. ఈ రోడ్‌షో దుబాయ్ పర్యాటక మరియు ఆతిథ్య భాగస్వాములను భారత ప్రయాణ వాణిజ్యంతో నేరుగా అనుసంధానించింది, దుబాయ్‌కు వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన మూల మార్కెట్‌గా భారతదేశ స్థానాన్ని బలోపేతం చేసింది.
 
మూడు నగరాల్లో జరిగిన వాణిజ్య చర్చలు రాబోయే అక్టోబర్-డిసెంబర్ సీజన్‌పై బలమైన విశ్వాసాన్ని సూచించాయి, భాగస్వాములు భారతదేశం నుండి మంచి ముందస్తు బుకింగ్‌లను ఆశిస్తున్నారు. ప్రీమియం మరియు లగ్జరీ ప్రయాణం, వెల్‌నెస్, MICE మరియు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రయాణ ప్రణాళికల పట్ల భారతీయ ప్రయాణికుల పెరుగుతున్న ఆసక్తిని, అలాగే యువ ప్రయాణికులలో చిన్న, తరచుగా జరిగే, అనుభవ-కేంద్రీకృత ప్రయాణాల పట్ల పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతను కూడా ఈ చర్చలు హైలైట్ చేశాయి.
 
దుబాయ్ బిజినెస్ ఈవెంట్స్ (DBE), రోడ్‌షోలో భాగంగా తన అత్యంత పెద్ద భారత ప్రాతినిధ్యాన్ని తీసుకువచ్చింది, ఇది MICE, కార్పొరేట్ ప్రయాణం మరియు ప్రోత్సాహక ప్రయాణాలకు గమ్యస్థానంగా దుబాయ్ యొక్క పెరుగుతున్న ప్రతిపాదనను నొక్కి చెబుతుంది. భారతదేశం తన కీలకమైన పండుగ మరియు శీతాకాల ప్రయాణ ప్రణాళిక కాలంలోకి ప్రవేశిస్తున్న నేపథ్యంలో, గమ్యస్థానం యొక్క గరిష్ట ప్రయాణ సీజన్‌కు ముందు వాణిజ్య సంబంధాలను లోతుగా చేయడానికి దుబాయ్ పర్యాటక భాగస్వాములకు ఈ రోడ్‌షో ఒక వేదికను అందిస్తుంది.
 
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, ప్రపంచ ప్రయాణాన్ని ప్రభావితం చేసిన ప్రాంతీయ పరిస్థితుల మధ్య, దుబాయ్ ప్రభుత్వం పర్యాటక, ఆతిథ్య మరియు వినోద రంగాలకు నేరుగా మద్దతు ఇచ్చే AED 2.5 బిలియన్ ప్యాకేజీని అందించింది. నగరం తన ప్రపంచ కనెక్టివిటీని వేగంగా పునర్నిర్మించుకుంది, దీనికి ఎమిరేట్స్ నాయకత్వం వహించింది, ఇది తన ప్రపంచ నెట్‌వర్క్‌లో 97%ను పునరుద్ధరించింది; అలాగే దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (DXB) ద్వారా కూడా, అక్కడ లోడ్ ఫ్యాక్టర్లు 2025 స్థాయిలను సమీపిస్తూ నిరంతరం బలపడుతున్నాయి.
 
ATMలో DET భాగస్వామ్యం నాలుగు రోజుల ఈవెంట్ అంతటా కొనసాగుతుంది, సమావేశాలు, భాగస్వామ్య నిమగ్నతలు మరియు పరిశ్రమ చర్చల కార్యక్రమంతో, దుబాయ్ అంతర్జాతీయ పర్యాటక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంపై మరియు పర్యాటక ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతటా భవిష్యత్తు డిమాండ్‌కు మద్దతు ఇవ్వడంపై దృష్టి సారిస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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