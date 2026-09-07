ఈజిప్టులో డ్రగ్ కేసు : ప్రముఖ టీవీ క్రైమ్ షో యాంకర్కు ఉరిశిక్ష
ఈజిప్టు దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన డ్రగ్స్ కేసులో కైరో కోర్టు సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. ఈ కేసులో దోషులుగా తేలిన 12 మందికి ఉరిశిక్షలను విధించింది. వీరిలో టీవీ క్రైమ్ షో యాంకర్ సారా ఖలీసా ఉన్నారు. ఇదే కేసులో మరో తొమ్మిది మందికి జీవిత ఖైదు విధించగా, సరైన ఆధారాలు లేని కారణంగా ఏడుగురిని నిర్దోషులుగా పరిగణిస్తూ విడుదల చేసింది.
ఈ కేసు పూర్వాపరాలను పరిశీలిస్తే, ఓ ముఠా ముడి పదార్థాలను ఇతర ప్రాంతాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుని అక్రమంగా మాదకద్రవ్యాలను తయారు చేస్తోందని పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు.. సదరు నిందుతుల వద్ద అక్రమ ఆయుధాలు కూడా ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఈ అభియోగాలు కోర్టులో నిరూపితమయ్యాయి. దీంతో నిందితులను దోషులుగా కైరో కోర్టు ప్రకటించింది.
మరణశిక్షకు గురైన వారిలో మిషన్ ఇంపాజిబుల్ అనే క్రైమ్ షో ద్వారా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ టీవీ వ్యాఖ్యాత సారా ఖలీసా (39)కూడా ఉండటం గమనార్హం. నేర వార్తలను విశ్లేషించే ఆమెకే ఇటువంటి శిక్ష పడటం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. వాస్తవానికి గత నెలలోనే కోర్టు ఈ తీరక్పును వెలువరించినప్పటికీ ఈజిప్టు చట్టాల ప్రకారం మత పెద్దల అభిప్రాయాన్ని తీసుకున్న అనంతరం తాజాగా శిక్షలను అధికారికంగా ఖరారు చేశారు.