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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (12:27 IST)

ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్‌ను మళ్లీ నియమించాలి... పత్రాలపై సంతకం చేస్తా : ఎలాన్ మస్క్

Elon Musk
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (12:27 IST)
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చైనా గూఢచారిణి అలిస్‌తో జెన్సన్‌తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న బిలియీర్ జెన్సన్ హువాంగ్‌ను మళ్లీ ఎన్విడియా సీఈవోగా నియమించాలని టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనను తిరిగి నియమించాలని కంపెనీకి చెందిన పలువురు ఉద్యోగులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు ప్రముఖులు కూడా ఈ డిమాండ్‌కు మద్దతిచ్చారు. ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్‌ సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 
 
జెన్సన్‌ను తిరిగి సీఈఓగా నియమించాలనే పిటిషన్‌ ఏదైనా తీసుకొస్తే తాను సంతకం చేస్తానని వెల్లడించారు. అంతేకాదు.. ఒకవేళ జెన్సన్‌ను తొలగించాలని ఆ కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డు నిర్ణయిస్తే, ఆయనను తన కంపెనీలో నియమించుకుంటానని మస్క్‌ పునరుద్ఘాటించారు. జెన్సన్‌ను చేర్చుకోవడం తనకు ఎంతో గౌరవంగా ఉంటుందని మరోసారి పేర్కొన్నారు.
 
జెన్సన్‌ రాజీనామాతో ఖాళీ అయిన స్థానంలో కొత్త సీఈఓను ఎన్నుకోవడానికి ఎన్విడియా డైరెక్టర్ల బోర్డు చర్యలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. ఈ రేసులో బ్రిటీష్ చిప్‌ మేకర్ ఆర్మ్ హోల్డింగ్స్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి రెనే హాస్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. 
 
గతంలో రెండేళ్లపాటు ఆయన ఎన్విడియాలో పని చేశారు. 2013లో ఆర్మ్‌లో చేరడానికి ముందు.. ఎన్విడియా కంప్యూటింగ్ ఉత్పత్తుల వ్యాపార విభాగానికి వైస్-ప్రెసిడెంట్, జనరల్ మేనేజర్‌గా విధులు నిర్వర్తించారు. 
 
మరోవైపు, జెన్సన్‌ రాజీనామాను కంపెనీలో పలువురు సిబ్బంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో సంస్థలోని మొత్తం ఉద్యోగుల అభిప్రాయాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని బోర్డును కోరుతున్నారు. ఎన్విడియాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 42,000 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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