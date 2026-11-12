హువాంగ్ను నియమించుకోవడం ఒక గౌరవంగా ఉంటుంది.. ఎలాన్ మస్క్
చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా బోర్డులో గందరగోళం నెలకొన్న వార్తల నేపథ్యంలో, బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్ స్పందించారు. ఎలాన్, దయచేసి జెన్సన్ను నియమించుకోండి అంటూ ఓ యూజర్ రాసిన సూచనకు సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ను నియమించుకోవడం ఒక గౌరవంగా ఉంటుందని మస్క్ పేర్కొన్నారు.
నవంబర్ ప్రారంభంలో, సీక్వోయా క్యాపిటల్ భాగస్వామి షాన్ మాగైర్ చేసిన ఒక పోస్ట్ను మస్క్ సమర్థించారు. ఆ పోస్ట్లో మాగైర్, హువాంగ్ను ఈ తరం గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తలలో ఒకరిగా అభివర్ణిస్తూనే, ఎన్విడియా అధిపతి ఒక తీవ్రమైన తప్పు చేశారని అంగీకరించారు.
హువాంగ్ చాలా తెలివితక్కువ పని చేశారని, అది అమెరికాకు చెడ్డదని మాగైర్ అన్నారు. కానీ ఆ చర్యల వెనుక బహుశా దురుద్దేశం ఏమీ లేదని తాను నమ్ముతున్నట్లు కూడా జోడించారు.
"రెండు తప్పులు ఒప్పుగా మారవు, అమెరికా ఏఐ నాయకత్వానికి జెన్సన్ స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరని నేను నమ్ముతున్నాను," అని మాగైర్ రాశారు. మస్క్ ఆ పోస్ట్కు నేను అంగీకరిస్తున్నాను.. అని క్లుప్తంగా సమర్థిస్తూ స్పందించారు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో అత్యంత కీలకమైన కంపెనీలలో ఒకదానిలో హువాంగ్ వ్యక్తిగత ప్రవర్తన కారణంగా ఆయన పదవి పరిశీలనలోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు వెలువడ్డాయి.
చైనా కోసం గూఢచర్యం చేసిందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారనే వార్తల నేపథ్యంలో, చిప్మేకర్ అధిపతి జెన్సన్ హువాంగ్పై కొత్తగా అవిశ్వాస ఆరోపణలు రావడంతో, ఆయన భవిష్యత్తును నిర్ణయించడానికి కంపెనీ బోర్డు సమావేశం కానుంది.
ఉద్యోగులకు పంపిన ఒక ఈమెయిల్లో హువాంగ్ తన అవిశ్వాసాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత, బోర్డు ఇప్పటికే ఒక స్వతంత్ర విచారణను నిర్వహిస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, హువాంగ్ ఎన్విడియా హెల్త్ కేర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింబర్లీ పావెల్తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారు. అయితే, ఆయనపై వచ్చిన రెండవ వివాహేతర సంబంధ ఆరోపణ ఇది.
అంతకుముందు, హువాంగ్ లే అని కూడా పిలువబడే ఒక చైనీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఆలిస్ హువాంగ్తో కూడా ఆయనకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని, ఆమె ఒక చైనీస్ గూఢచారి అని యూఎస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలు భావిస్తున్నాయని కూడా వారు ఆరోపించారు.
అయితే, ఈ ఆరోపణలు స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడలేదు. బుధవారం న్యూయార్క్లో మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత జరిగిన ట్రేడింగ్లో ఎన్విడియా షేర్లు 10 శాతం వరకు, ఐదు రోజుల్లో 13 శాతం వరకు పడిపోయాయి. మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత నమోదైన ఈ నష్టాలు ఇలాగే కొనసాగితే, నగదు ట్రేడింగ్ తిరిగి ప్రారంభమైన తర్వాత కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 4 ట్రిలియన్ డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది.