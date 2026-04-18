మెలోనీని హత్తుకుని బుగ్గపై ముద్దు పెట్టిన మాక్రాన్ (వీడియో వైరల్)
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీలు పారిస్లో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మెలోనీని మాక్రాన్ హత్తుకుని ఆమె బుగ్గపై ముద్దు పెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు వైరల్ అయింది. వీరిద్దరి భేటీ కంటే.. వీరిద్దరు నడుచుకున్న తీరు, వారి శరీర భాష (బాడీ లాంగ్వేజ్)లు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కెమెరాలో రికార్డైన ఈ కొన్ని క్షణాల వీడియోపై నెటిజన్లు తమకు తోచిన రీతిలో కథనాలు అల్లుతున్నారు. కొందరు దీనిని ఇబ్బందికరమైన సంఘటనగా అభివర్ణించగా, మరికొందరు మాత్రం ఇందులో పెద్దగా ఏపీ లేదని లైట్గా తీసుకున్నారు. ఇందులో ఇబ్బంది పడటానికి ఏమీ లేదు. మాక్రాన్ ఏదో ఫన్నీగా చెప్పి ఉంటారు. దానికి ఆమె ఎలా స్పందించారు అని ఒక యూజర్ కామెంట్ చేశాడు. మెలోనీని మాక్రాన్ చూడగానే చాలా సంతోషంగా కనిపించారు. బహుశా ఏదైనా జోక్ వేసి ఉండొచ్చు అని మరో యూజర్ కామెంట్ చేశాడు.
ఇదిలావుంటే, ఈ ఇద్దరు నేతలు నిర్వహించిన కీలక భేటీపై అమితాసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా, ఇరాన్ చుట్టూ నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, హర్ముజ్ జలసంధిలో పరిణామాలపై వారు ప్రధానంగా చర్చించినట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో కాల్పుల విరమణ కాలంలో అన్ని వాణిజ్య నౌకల కోసం హర్మూజ్ జలసంధిని తెరుస్తున్నట్టు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాఘ్చీ ప్రకటించడం శుభపరిణామంగా అంతర్జాతీయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.