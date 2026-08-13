ఆ ఉగ్రవాదికి బానిసను - భారత్ గుళ్లలో గంటలు మోగవంటూ పాక్ మాజీ మంత్రి హెచ్చరిక
లష్కరే ఉగ్రవాద సంస్థ చీఫ్ హఫీజ్ సయీద్కు తాను బానిసని పాకిస్థాన్ మాజీ మంత్రి షేక్ రషీద్ అన్నారు. పైగా, భారత్ గుళ్లలో గంటలు మోగవని, భారత్ను సర్వనాశనం చేస్తామంటూ ఆయన హెచ్చరించారు. దిగ్గజ క్రికెటర్, పాక్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ మంత్రివర్గంలో షేక్ రషీద్ పాక్ అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖామంత్రిగా పని చేశారు. ఆయన తాజాగా ఉగ్రవాదులతో కలిసి వేదిక పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత్ను సర్వనాశనం చేస్తామంటూ ప్రగల్భాలు పలికారు. అదేసమయంలో లష్కర్ ఉగ్ర సంస్థ చీఫ్ హఫీజ్ సయీద్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ప్రస్తుతం ఆయన చేసిన ప్రసంగానికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఆ వీడియోలో లష్కర్ సీనియర్ కమాండర్ ఖలీద్ మసూద్ సంధు, ఉగ్రవాద సంస్థ కేంద్ర సలహా కమిటీ సభ్యుడు ఖారీ మహమ్మద్ యాకూబ్ షేక్లతో కలిసి రషీద్ వేదికను పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, నేను హఫీజ్ సాహెబ్కు బానిసను అని అన్నారు. మేము పాకిస్థాన్తో ఉన్నాం.. హఫీజ్ సయీద్తో ఉన్నాం అని బహిరంగంగా ప్రకటించారు.
అంతటితో ఆయన తన ప్రసంగాన్ని ముగించకుండా భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్ గనుక పాకిస్థాన్ వైపు కన్నెత్తి చూస్తే అల్లానే ఆ దేశాన్ని నాశనం చేస్తాడు అని హెచ్చరించారు. భారత్లో పక్షులు కూడా కూయవు. గుళ్లలో గంటలు కూడా మోగవు అంటూ తనలోని విషంగక్కాడు. తాను అమెరికాలో ఉననపుడు తన ఫోనులో హఫీజ్ సయీద్ నంబర్ కనిపిచిందని, ఆ కారణంతోనే తనను ఆ దేశం నుంచి బహిష్కరించారని కూడా రషీద్ చెప్పాకొచ్చారు.
కాగా, రషీద్ అహ్మద్ ఖాన్ గత ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రభుత్వంలో 2020 నుంచి 2022 వరకు అంతర్గత వ్యవహారల మంత్రిగా పని చేశారు. గతంలో దేశ అంతర్గత భద్రతకు బాధ్యత వహించిన వ్యక్తే ఇపుడు బహిరంగంగా ఉగ్రవాదులకు మద్దతు పలకడం, భారత్ను బెదిరించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.