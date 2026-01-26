రెండేళ్ల చిన్నారిని అరెస్ట్ చేసిన అమెరికా అధికారులు.. ఏం జరిగిందంటే?
అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్ అధికారుల కఠిన చర్యలు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అక్రమ వలసదారుల ఏరివేతలో భాగంగా రెండేళ్ల చిన్నారిని, ఆమె తండ్రిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. గత గురువారం మినియాపోలిస్లో ఎల్విస్ జోయెల్ తన రెండేళ్ల కుమార్తె క్లోయి రెనెటా టిపాన్తో కలిసి షాప్ నుంచి ఇంటికి వస్తుండగా, ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు వారిని వెంబడించారు.
సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు జాసన్ చావెజ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అధికారులు ఎల్విస్ కారు అద్దాలను పగులగొట్టి, తండ్రీకూతుళ్లను బలవంతంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొదట ఇది స్థానికులు కిడ్నాప్ అనుకున్నారు.
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఈ ఘటనను ధ్రువీకరిస్తూ, సదరు వ్యక్తులు ఈక్వెడార్కు చెందిన వారని, దేశంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్నారని పేర్కొంది. అధికారులు కారు ఆపినప్పుడు ఎల్విస్ డోర్స్ తీయకపోవడంతో కారు అద్దాలు పగలగొట్టి మరీ వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అలాగే, చిన్నారిని తల్లికి అప్పగించేందుకు ప్రయత్నించగా ఆమె తీసుకోలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే, ప్రస్తుతం చిన్నారి నిర్బంధం నుండి విడుదలైనట్లు వారి కుటుంబ న్యాయవాది కీరా కెల్లీ తెలిపారు