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ఆరేళ్ళ కుమార్తెను నదిలో తోసేసిన ప్రవాస భారతీయ తండ్రి.. ఎక్కడ?
ఆస్ట్రేలియాలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న బోటు ప్రమాద ఘటన కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ప్రవాస భారతీయుడు సహా ఆయన ఆరేళ్ల కుమార్తె ప్రమాదవశాత్తు ప్రాణాలు కోల్పోలేదని తాజాగా వెల్లడైంది. చిన్నారిని నీటిలో తోసేసిన తండ్రి.. ఆ తర్వాత బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు.
భారత్కు చెందిన మాలిక్ ధంధుకియా (47) కొన్నేళ్ల క్రితం ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లి స్థిరపడ్డారు. ఐటీ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఆయన.. ఇటీవల తన ఆరేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి (జూన్ 13న) సిడ్నీలోని కాంకర్డ్ సమీపంలో ఉన్న పారామట్టా నదిలో బోటింగ్కు వెళ్లారు. ఓ పడవను అద్దెకు తీసుకున్నాడు.
తొలుత లైఫ్ జాకెట్లను ధరించినప్పటికీ ఆ తర్వాత వాటిని తొలగించారు. ఈ క్రమంలోనే నదిలో పడి ఇద్దరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నీటిలో ఓ మృతదేహం తేలియాడుతున్నట్లు గమనించిన ఓ వ్యక్తి.. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ సిబ్బంది.. ఏడు గంటల పాటు గాలించి చిన్నారి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు.
ప్రమాదవశాత్తు ఈ ఘటన జరిగిందనుకుంటున్న వేళ దర్యాప్తు అధికారులకు పడవలో ఓ నోట్ లభ్యమైంది. అందులో ఉన్న అంశాల ఆధారంగా ఆ చిన్నారిని తండ్రి హత్య చేసి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా నిర్ధరణకు వచ్చారు. ఇదేసమయంలో సమీపంలోని ఓ భవనంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో ఘటన దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. తొలుత కుమార్తెను నీటిలో తోసేసిన ధంధుకియా, ఆ తర్వాత తానూ నదిలోకి దూకినట్లు అందులో కనిపించింది.
ఈ ఘటనకు కొద్ది రోజులముందు రెండు, మూడుసార్లు ధంధుకియా అదే ప్రాంతంలో బోటింగ్కు వెళ్లినట్లు తెలిసింది. ఓసారి భార్య, చిన్నారితో కలిసి వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగంగానే అలా వెళ్లినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. మరణానికి స్పష్టమైన కారణాలు తెలియనప్పటికీ.. తన జీవితంలో 90 శాతం సమస్యలు తీవ్ర మెడ నొప్పి వల్లేనంటూ కొన్ని రోజుల క్రితం అయన సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టినట్లు సమాచారం.
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
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