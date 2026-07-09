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  4. Flight school pilot jumps to his death midair, leaving student to land plane
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (17:11 IST)

శిక్షణ ఇస్తూనే విమానం నుంచి దూకి ఆత్మహత్య

suicide
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (17:10 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (17:11 IST)
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అర్జెంటీనాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న ట్రైనింగ్ విమానం నుంచి ఫ్లైట్ ఇన్‌స్ట్రక్చర్ అకస్మాత్తుగా కిందకు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. శిక్షణ ఇస్తూనే ఆయన ఈ దారుణానికి పాల్పడటం గమనార్హం. అయితే, తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురైనప్పటడికీ 22 యేళ్ళ ట్రైనీ పైలెట్ ధైర్యం కోల్పోకుండా విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేసింది. 
 
కార్డోబా ప్రావిన్స్‌లోని టోలెడో సమీపంలో గత శనివారం ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. 'ఫ్లయింగ్ ప్యారెట్ కార్డోబా' ఫ్లయింగ్ స్కూల్‌కు చెందిన 42 ఏళ్ల ఇన్‌స్ట్రక్చర్ లియాండ్రో ఆండ్రెస్ బెర్టాజో, రోసారియో అనే యువతికి సెస్నా 150 విమానంలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆ సమయంలో బెర్టాజో, "నువ్వేం చేయాలో నీకు తెలుసు, కానివ్వు" అని రోసారియోతో చెప్పి, తన హెడ్సెట్, సీట్బెల్ట్ తొలగించి విమానం తలుపులు తెరిచి కిందకు దూకేశాడు.
 
ఈ అనూహ్య పరిణామంతో రోసారియో తీవ్ర ఆందోళనకు గురైనప్పటికీ, వెంటనే తేరుకుని ధైర్యం కూడగట్టుకుంది. గ్రౌండ్ సిబ్బంది సూచనలను పాటిస్తూ కరోనల్ ఓల్మెడో విమానాశ్రయంలో విమానాన్ని క్షేమంగా ల్యాండ్ చేసింది.
 
ఫ్లయింగ్ స్కూల్ డైరెక్టర్ ఎడ్వర్డ్‌ అల్వారెజ్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఘటనకు ముందు బెర్టాజో మరో శిక్షణ విమానాన్ని నడిపారని, అప్పుడు ఆయనలో ఎలాంటి అసాధారణ మార్పులు కనిపించలేదని తెలిపారు. "అతడు ఎంతో మంచి వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తి ఈ విషాదకర నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నాడో అర్థం కావడం లేదు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
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ఠాగూర్

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