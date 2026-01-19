డోనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరింపులకు లొంగే ప్రసక్తే లేదు : ఫ్రాన్స్
గ్రీన్లాండ్ విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేస్తున్న హెచ్చరికలకు లొంగే ప్రసక్తే లేదని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ స్పష్టం చేశారు. పుష్కలమైన వనరులు ఉన్న గ్రీన్లాండ్ ఎప్పటికీ డెన్మార్క్లోనే భాగంగా ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కాగా, అపరిమిత వనరులు కలిగిన గ్రీన్లాండ్ను చేజిక్కించుకునేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారు. అయితే, ఆయన దూకుడుకు గ్రీన్లాండ్, డెన్మార్క్, ఐరాపా, ఫ్రాన్స్ దేశాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డెన్మార్క్పై డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు.
గ్రీన్లాండ్ భద్రతకు రష్యా నుంచి ముప్పు పొంచి ఉందని నాటో 20 ఏళ్లుగా చెబుతున్నా డెన్మార్క్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదన్నారు. రష్యాను ఎదుర్కోవడంలో అది విఫలమవడంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా తాము ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. సమయం వచ్చింది కాబట్టే ఈ విషయంలో తాము కల్పించుకున్నామన్నారు. ఎలాగైనా గ్రీన్లాండ్ను చేజిక్కించుకుంటామన్నారు.
గ్రీన్లాండ్ విషయంలో తమకు మద్దతు తెలుపని దేశాలపై 10 శాతం అదనపు సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనపై బ్రిటన్తోపాటు ఈయూ దేశాలు మండిపడడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా చర్యలపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ మాట్లాడుతూ.. ట్రంప్ బెదిరింపులకు లొంగేది లేదని, గ్రీన్లాండ్ ఎప్పటికీ డెన్మార్క్లో భాగమేనని స్పష్టం చేశారు.