గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (19:54 IST)

ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్

murid airbase
పాకిస్థాన్ గడ్డపై ఉన్న పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రమూకలను ఏరివేసేందుకు భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్ తీవ్రంగానే నష్టపోయింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలను ధ్వంసం చేసిన భారత్... పాకిస్థాన్ దేశానికి అత్యంత కీలకమైన ఎయిర్‌బేస్‌లలో ఒకటైన మురిద్ ఎయిర్‌బేస్‌పై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో కీలకమైన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ భవనంపై దాడి జరిపింది. ఈ దాడి జరిగిన ప్రాంతాన్ని కప్పి పుచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ ఇపుడు ఓ భారీ రెడ్ టార్పాలిన్‌ను ఏర్పాటుచేసింది. ఈ విషయాన్ని ఓ ప్రైవేట్ టీవీ చానెల్ ప్రసారం చేసింది. 
 
డిసెంబరు 16వ తేదీన తీసిన ఈ శాటిలైట్ చిత్రాల్లో పాకిస్థాన్ అన్‌మ్యాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ ఆపరేట్ చేసే కాంప్లెక్స్ పక్కనే ఉన్న ఈ భవనాన్ని పూర్తిగా ఎర్ర టార్పాలిన్‌తో కప్పేసినట్లు కనిపిస్తోంది. గతంలో జూన్‌లో తీసిన చిత్రాల్లో కేవలం దెబ్బతిన్న భాగాన్ని మాత్రమే చిన్న గ్రీన్ టార్పాలిన్‌తో కప్పారు. కానీ, ఇపుడు ఏకంగా మొత్తం భవనానికే టార్పాలిన్ కప్పేయడం గమనార్హం. సైనిక స్థావరాల్లో మరమ్మతు పనులను, నష్టాన్ని శాటిలైట్ నిఘా నుంచి దాచిపెట్టేందుకే ఇలాంటి భారీ టార్పాలిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంటారు. 
 
కాగా, ఈ యేడాది మే నెల 10వ తేదీన భారత వైమానిక దళం జరిపిన దాడుల్లో ఈ భవనం పైకప్పు కూలిపోవడంతో పాటు నిర్మాణానికి అపారనష్టం వాటిల్లింది. లోపల ఉన్న వ్యవస్థలు కూడా ధ్వంసమైవుంటాయని అంచనా వేశారు. పైకప్పును చీల్చుకుని లోపలికి వెళ్లి పేలే అత్యాధునిక ఐఏఎఫ్ ఈ దాడిలో ఉపయోగించి ఉండొచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. భారత్ జరిపిన దాడిలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ నష్టం జరిగివుండొచ్చని భావిస్తున్నారు. 

Sri Charan: వాయిస్‌తోనే సౌండ్స్‌ను ఇచ్చాను, అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు : శ్రీ చరణ్ పాకాల

Sri Charan: వాయిస్‌తోనే సౌండ్స్‌ను ఇచ్చాను, అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు : శ్రీ చరణ్ పాకాలశంబాల’లో చాలా థీమ్స్ ఉంటాయి. దర్శకుడు కథ చెప్పిన నెక్ట్స్ డే నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. డైరెక్టర్ యుగంధర్‌కి సౌండింగ్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. ఆయన డైరెక్షన్ టీం కూడా ఎంతో ప్యాషనేట్‌గా ఉంటుంది. ప్రతీ విషయంలో వారు ఎంతో పర్టిక్యులర్‌గా ఉంటుంది. నేను ఎన్నో థ్రిల్లర్‌కు పని చేశాను. కానీ ‘శంబాల’ లాంటి సైంటిఫిక్, మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్‌కు పని చేయడం కొత్తగా అనిపించింది. అని సంగీత దర్శకుడు శ్రీ చరణ్ పాకాల తెలిపారు.

Aadi Saikumar: శంబాల చిత్రీకరణలో గాయపడ్డ హీరో ఆది

Aadi Saikumar: శంబాల చిత్రీకరణలో గాయపడ్డ హీరో ఆదివిజువల్ వండర్‌గా తీర్చి దిద్దే క్రమంలో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌‌లతో మేకర్లు ఆడియెన్స్‌ని అబ్బుర పరుస్తున్నారు. హీరోలు సైతం ఎంతో కష్టపడి యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ల్ని చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని సార్లు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఇక ‘శంబాల’ చిత్రీకరణ సమయంలోనూ ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయని టీం చెబుతోంది.

సెట్‌లో కెమెరా లైట్స్, కెమెరాలు సరిగ్గా పని చేసేవి కావు : జిన్.. దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్

సెట్‌లో కెమెరా లైట్స్, కెమెరాలు సరిగ్గా పని చేసేవి కావు : జిన్.. దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మాతగా చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జిన్’. ఈ మూవీలో అమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 19న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కాబోతోంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా రిలీజ్ చేసిన టీజర్, ట్రైలర్‌లు అందరినీ మెప్పించాయి. ఇక రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న క్రమంలో దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏం చెప్పారంటే..

Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ హ్యాండ్ చూపిస్తూ కొత్త సినిమా ప్రోమో

Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ హ్యాండ్ చూపిస్తూ కొత్త సినిమా ప్రోమోస్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ SVC59. సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా ఈ సినిమా రూపొందనుంది. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ ఈ నెల 22న సాయంత్రం 7.29 నిమిషాలకు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.

Adivi Sesh: తెలుగోడు ఒక హిందీ వోడు కలిసి చేసిన సినిమా డెకాయిట్ : అడివి శేష్

Adivi Sesh: తెలుగోడు ఒక హిందీ వోడు కలిసి చేసిన సినిమా డెకాయిట్ : అడివి శేష్అడివి శేష్ తన ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ 'డెకాయిట్' తో అలరించబోతున్నారు. షానియల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ లవ్, యాక్షన్ డ్రామాలో మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్. బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. శేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిన్న ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసిన తర్వాత, మేకర్స్ ఈరోజు అద్భుతమైన టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియో

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియోగాజువాక: జన్మభూమి రుణం తీర్చుకునేందుకు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నాట్స్, రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం సౌత్, గౌతులచ్చన్న బలహీన వర్గాల సంస్థల సహకారంతో.. గాజువాకలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చేయూతనిచ్చింది. చట్టనువాలి పాలం, పాత గాజువాక, డ్రైవర్స్ కాలనీ పాఠశాలల్లోని చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం లక్ష రూపాయల విలువైన టీచింగ్ మెటీరియల్‌ను నాట్స్ అందించింది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో నేర్చుకునేందుకు వీలుగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చార్ట్‌లు, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు గ్లోబ్‌లు, ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేసి... కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను పిల్లల్లో పెంచేందుకు నాట్స్ తోడ్పడింది.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.
