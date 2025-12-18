ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్
పాకిస్థాన్ గడ్డపై ఉన్న పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రమూకలను ఏరివేసేందుకు భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్లో పాకిస్థాన్ తీవ్రంగానే నష్టపోయింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలను ధ్వంసం చేసిన భారత్... పాకిస్థాన్ దేశానికి అత్యంత కీలకమైన ఎయిర్బేస్లలో ఒకటైన మురిద్ ఎయిర్బేస్పై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో కీలకమైన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ భవనంపై దాడి జరిపింది. ఈ దాడి జరిగిన ప్రాంతాన్ని కప్పి పుచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ ఇపుడు ఓ భారీ రెడ్ టార్పాలిన్ను ఏర్పాటుచేసింది. ఈ విషయాన్ని ఓ ప్రైవేట్ టీవీ చానెల్ ప్రసారం చేసింది.
డిసెంబరు 16వ తేదీన తీసిన ఈ శాటిలైట్ చిత్రాల్లో పాకిస్థాన్ అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ ఆపరేట్ చేసే కాంప్లెక్స్ పక్కనే ఉన్న ఈ భవనాన్ని పూర్తిగా ఎర్ర టార్పాలిన్తో కప్పేసినట్లు కనిపిస్తోంది. గతంలో జూన్లో తీసిన చిత్రాల్లో కేవలం దెబ్బతిన్న భాగాన్ని మాత్రమే చిన్న గ్రీన్ టార్పాలిన్తో కప్పారు. కానీ, ఇపుడు ఏకంగా మొత్తం భవనానికే టార్పాలిన్ కప్పేయడం గమనార్హం. సైనిక స్థావరాల్లో మరమ్మతు పనులను, నష్టాన్ని శాటిలైట్ నిఘా నుంచి దాచిపెట్టేందుకే ఇలాంటి భారీ టార్పాలిన్ను ఉపయోగిస్తుంటారు.
కాగా, ఈ యేడాది మే నెల 10వ తేదీన భారత వైమానిక దళం జరిపిన దాడుల్లో ఈ భవనం పైకప్పు కూలిపోవడంతో పాటు నిర్మాణానికి అపారనష్టం వాటిల్లింది. లోపల ఉన్న వ్యవస్థలు కూడా ధ్వంసమైవుంటాయని అంచనా వేశారు. పైకప్పును చీల్చుకుని లోపలికి వెళ్లి పేలే అత్యాధునిక ఐఏఎఫ్ ఈ దాడిలో ఉపయోగించి ఉండొచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. భారత్ జరిపిన దాడిలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ నష్టం జరిగివుండొచ్చని భావిస్తున్నారు.