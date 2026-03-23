అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు- పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రతరం అయిన నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ప్రపంచ బులియన్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న బలహీనతను అనుసరించి, భారతదేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం భారీగా తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, ప్రారంభం కాగానే బంగారం ఫ్యూచర్స్ భారీగా పడిపోయాయి.
సోమవారం ఉదయం 9:40 గంటల సమయానికి, బంగారం ఫ్యూచర్స్ (ఏప్రిల్ 2) 5.59 శాతం లేదా రూ. 8,089 మేర క్షీణించి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,36,403 అనే ఇంట్రా-డే కనిష్ట స్థాయిని తాకాయి. అదే సమయంలో వెండి 6.63 శాతం లేదా రూ. 15,043 మేర తగ్గి, కిలోకు రూ. 2,11,729 వద్దకు చేరింది. తరువాత వెండి రూ. 12,027 లేదా 5.3 శాతం తగ్గి రూ. 2,14,745 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, బంగారం రూ. 6,568లతో 4.5 శాతం తగ్గి రూ. 1,37,924 వద్ద ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, బులియన్ ధరల పతనం కూడా కొనసాగింది, బంగారం దాదాపు నాలుగు నెలల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. స్పాట్ గోల్డ్ 3.80 శాతం క్షీణించి ఔన్సుకు $4,320.19 వద్దకు చేరింది. ఇది వరుసగా తొమ్మిదో సెషన్ నష్టాల పరంపర. అదే సమయంలో, యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 4 శాతం పడిపోయాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి ధరలు కూడా బలహీనపడ్డాయి, స్పాట్ సిల్వర్ 4.65 శాతం క్షీణించి ఔన్సుకు $64.63 వద్దకు చేరింది. ప్రపంచ మార్కెట్లలో నిరంతర అమ్మకాల ఒత్తిడిని సూచిస్తూ, బంగారం ధరలు గత వారం ఇప్పటికే 10 శాతానికి పైగా క్షీణించాయి.