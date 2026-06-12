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గుడ్ నైట్.. పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో.. భార్యకు మెరైన్ ఇంజనీర్ చివరి సందేశం
అమెరికా సైనిక బలగాలు గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లో జరిపిన దాడిలో ముగ్గురు భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంకు చెందిన వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఈ ఘటనపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించడమే కాకుండా, అమెరికా ప్రభుత్వానికి తన నిరసనను బలంగా తెలియజేసింది.
Indian marine engineer
ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, కేంద్ర ఓడరేవులు, షిప్పింగ్, జలమార్గాల శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రతి భారతీయ నావికుడి భద్రత, సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. అంతేగాక డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ ద్వారా నావికులకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. ప్రమాదకర జలాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్రం నావికులను హెచ్చరించింది.
ఇక ఒమన్ తీరం సమీపంలో వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన అమెరికా సైనిక దాడిలో మరణించిన ముగ్గురు భారతీయ సిబ్బందిలో ఒకరైన, 44 ఏళ్ల మెరైన్ ఇంజనీర్ సురేష్ భార్యకు, ప్రతి రోజూ తన భర్త పంపే గుడ్ మార్నింగ్ టెక్ట్స్ మెసేజ్ ఇచ్చేవారని ఆయన సతీమణి భార్గవి చెప్పుకొచ్చారు. అయితే, ఇకపై అతని నుంచి ఎలాంటి మెసేజ్లు రావని తెలిసి శోకంలో మునిగిపోయారు. అంతేగాకుండా ఈ నెలాఖరులో జరగబోయే తమ 15వ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులందరూ కలుసుకోవాలన్న ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. దీంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలోనూ, నిరాశలోనూ మునిగిపోయింది.
ఇక దాడికి ముందు రాత్రి ఆమెకు అతను పంపిన చివరి సందేశం, "శుభ రాత్రి.. పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకో," అనేదేనని భావోద్వేగానికి లోనైన భార్గవి మీడియాతో చెప్పుకొచ్చారు.
ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ.. "సురేష్ ప్రతిరోజూ కుటుంబ సభ్యులకు గుడ్ మార్నింగ్ సందేశం పంపేవాడు. దాడి జరిగిన రోజు ఉదయం, అతను ఏదో పనిలో బిజీగా ఉండి ఉంటాడని ఆశిస్తూ నేను ఆ సందేశం కోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నాను. కానీ నలుగురిగా వున్న మేము ఇప్పుడు ముగ్గురయ్యాము" అని భావోద్వేగానికి గురైయ్యారు.
తమ తండ్రి మరణవార్త విన్నప్పటి నుండి 13, 10 ఏళ్ల వయసున్న తమ ఇద్దరు కుమారులు దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకపోతున్నారని ఆమె తెలిపారు.
సురేష్ అత్యంత గోప్యత పాటించే వ్యక్తి అని, ఆయన ఎప్పుడూ ప్రచారం లేదా సోషల్ మీడియా దృష్టిని కోరుకోలేదని భార్గవి వివరించారు. ఇప్పుడు తన ఏకైక ప్రాధాన్యత ఆయన్ని చూడటం, ఆయన పార్థివ దేహాన్ని ఇంటికి తీసుకురావడమేనని ఆమె తెలిపారు.
భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, తల్లిదండ్రులు, ఒక సోదరి ఉన్న సురేష్కు సముద్ర పరిశ్రమలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో చీఫ్ ఇంజనీర్గా పనిచేయడానికి ముందు, ఆయన సుమారు 12 ఏళ్ల పాటు ఒకే కంపెనీలో పనిచేశారు.
ఈ దాడిని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ధృవీకరించింది. ఇరాన్ నుండి చమురును రవాణా చేయడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా ఆ నౌక, ఇరాన్ ఓడరేవులపై కొనసాగుతున్న అమెరికా దిగ్బంధనాన్ని ఉల్లంఘించిందని పేర్కొంది.
ఇక నౌక జనరేటర్లో సమస్య తలెత్తడంతో, దాన్ని తనిఖీ చేయడానికి వెళ్లిన సురేష్పై దాడి జరిగిందని కుటుంబీకులు చెప్తున్నారు.
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