సంబంధిత వార్తలు
- మహిళకు పవన్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ
- పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా చూపిస్తూ.. మహిళకు ఆపరేషన్.. వైద్యులు సక్సెస్
- పార్కిన్సన్స్ నియంత్రణలో డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ కీలక చికిత్స: మెడికవర్ వైద్యులు
- ప్రీ-డయాబెటిస్ బాధితులకు బాదంతో ఎంతో మేలు, ఎలాగంటే?
- Kerala: కేరళలో వృద్ధురాలికి అమీబిక్ బ్రెయిన్ ఫీవర్
బ్రిటీష్ మహిళ మెదడులో పర్నాజీవులు - పదేళ్ళపాటు జీవితం నరకప్రాయం
ఎపుడో రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం భారత్లో పర్యటించి స్వదేశానికి వెళ్లిన ఓ బ్రిటీష్ మహిళ తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైంది. దీనికి కారణం ఆమె మెదడులో పరాన్నా జీవులు చేరడమే. భారత్లో ఆరగించిన, తాగిన కలుషిత ఆహారం, నీటిని సేవించడం వల్లే ఆమె అనారోగ్యానికి గురైనట్టు వైద్యపరీక్షల్లో తేలింది. ఫలితంగా గత పదేళ్ళుగా ఆమె నరకప్రాయమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. భారత పర్యటనలో ఉన్నపుడు ఆమె శరీరంలోకి ప్రవేశించిన ఒక పరాన్నజీవి కారణంగా మెదడులో ఏకంగా 38 పరాన్న జీవులు అభివృద్ధి చెంది, ఆమె తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు.
వేల్స్కు చెందిన 42 ఏళ్ల లోరీ డెన్ మన్, 2007లో భారత్లో రెండు నెలల పాటు పర్యటించారు. ఆమె శాఖాహారి అయినప్పటికీ, కలుషితమైన ఆహారం లేదా నీటి ద్వారా 'టీనియా సోలియం' అనే పరాన్నజీవి లార్వా ఆమె శరీరంలోకి ప్రవేశించింది. దీనివల్ల ఆమె 'న్యూరోసిస్టోసెర్కోసిస్' అనే అరుదైన ఇన్ఫెక్షన్ ఆమె బారిన పడ్డారు.
పర్యటన ముగించుకుని స్వదేశానికి వెళ్లిన కొన్నేళ్ల తర్వాత, 2010లో ఒక రెస్టారెంట్ టాయిలెట్లో ఆమె శరీరం నుంచి సుమారు మీటరు పొడవున్న టేప్ వార్మ్ (బద్దె పురుగు) బయటకు వచ్చింది. దీంతో దిగ్భ్రాంతికి గురైన ఆమె వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నప్పటికీ, అప్పట్లో అంతా సాధారణంగానే ఉందని వైద్యులు చెప్పడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే, ఏడాది తిరిగేసరికి తీవ్రమైన తలనొప్పి, సంభాషించడంలో ఇబ్బందులు, మూర్ఛ వంటి తీవ్ర లక్షణాలు మొదలయ్యాయి.
స్కానింగ్ నిర్వహించగా ఆమె మెదడులో 38 పరాన్నజీవులు ఉన్నట్లు తేలడంతో వైద్యులు, కుటుంబం సభ్యులు విస్మయానికి గురయ్యారు. దాదాపు పదేళ్ల పాటు యాంటీ-పారాసైటిక్ మందులు, స్టెరాయిడ్స్తో చికిత్స పొందినప్పటికీ పదేపదే మూర్ఛరావడం, గందరగోళం, తీవ్ర ఆందోళన, సైకోసిస్ వంటి మానసిక సమస్యలతో ఆమె పోరాడారు. ఒకానొక దశలో ఆమె తన తండ్రి ఇంట్లో చిన్నపిల్లలా నేలపై పాకడం, దాక్కోవడం వంటివి చేసేవారని ఆమె స్నేహితురాలు గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఎట్టకేలకు శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండానే వైద్యంతో ఆ పరాన్నజీవులు నిర్వీర్యమై క్యాల్సిఫై అయ్యాయి. 2017 నుంచి తనకు మూర్ఛ రాలేదని, అయితే ఇప్పటికీ ప్రతిరోజూ మందులు వాడుతున్నానని లోరీ వెల్లడించారు. ఈ భయానక అనుభవం తన జీవితాన్ని తలకిందులు చేసిందని, తన మీడియా కెరీర్ను కూడా వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని బీబీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Rajamouli: ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ వారి 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్'లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.
Mythri Movie Makers: ధృవ్ విక్రమ్ హీరోగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ 4వ తమిళ చిత్రం
VISA – వింటారా సరదాగా రెండో గీతం చింగారి కి స్పందన
అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘VISA – వింటారా సరదాగా. నేడు చిత్ర బృందం రెండో గీతం 'చింగారి'ని విడుదల చేసింది. హృదయాన్ని హత్తుకునే బాణీలు అందించడంలో పేరుగాంచిన విజయ్ బుల్గానిన్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చిన ఈ మెలోడీ గీతాన్ని, తన ప్రత్యేకమైన గానంతో శ్రోతలను అలరించే సిద్ శ్రీరామ్, లిప్సిక ఎంతో అందంగా ఆలపించారు.