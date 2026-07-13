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బుల్ను ఫోటో తీసిన తాతమనవరాలు, వృద్ధుడిని గాల్లోకి విసిరేసిన దున్నపోతు, వీడియో
అమెరికాలోని ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్కులో దారుణం జరిగింది. పార్కులో నడుచుకుంటూ వెళుతున్న తాతామనవరాలు మగదున్నపోతును చూసారు. దాన్ని ఫోటో తీసారు. వారలా నిలబడి ఏదో చేస్తున్న విషయాన్ని గమనించిన దున్నపోతు ఒక్కసారిగా విదిలించుకుని వారివైపు దూసుకుంటూ వచ్చేసింది. సుమారు 900 కిలోల బరువున్న ఈ దున్నపోతు వాయువేగంతో అత్యంత ఆవేశంతో వారిపై దాడి చేసింది.
ఈ దాడిలో మనవరాలు చెట్ల చాటును దాక్కుని ప్రాణాలు రక్షించుకున్నది. కానీ వృద్ధుడు దానికి దొరికిపోయాడు. అతడిని కొమ్ముతో పొడిచి సుమారు 8 అడుగుల ఎత్తుకు గాల్లోకి విసిరికొట్టింది. కిందపడిన ఆ వృద్ధుడు నడుము, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అక్కడే వున్న తోటి పర్యాకులు దున్నపోతును గట్టిగా అరుస్తూ అదలించడంతో అది అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. దున్నపోతు దాడిలో గాయపడిన వృద్ధుడు పరిస్థితి ఆందోళకరంగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. జంతువులు వున్నప్పుడు వాటికి కనీసం 75 అడుగుల దూరాన్ని పాటించాలని నిబంధనలున్నాయి.
అమెరికాలోని ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్కులో ఘోరం— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) July 12, 2026
పర్యాటకులను గాల్లోకి ఎగరేసిన బుల్!
వీడియో వైరల్ #USA pic.twitter.com/YTF51S6gP5
SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.
సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?
నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో చేయాల్సిన సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోవడంతో, మోక్షజ్ఞ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. బాలకృష్ణ కుమారుడిగా, దివంగత ఎన్.టి. రామారావు మనవడిగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని అత్యంత ప్రముఖ కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, మోక్షజ్ఞకు నటుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తి పెద్దగా లేదేమోనన్న అభిప్రాయం దీనివల్ల మరింత బలపడింది.