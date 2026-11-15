మియామీ ఎయిర్పోర్టులో ఢీకొన్న రెండు విమానాలు - ప్రయాణికులకు తప్పిన ముప్పు (Video)
అమెరికాలోని మియామి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రెండు విమానాలు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. శనివారం రాత్రి ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా, ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. అదృష్టవశాత్తు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో ఒక విమానం పాక్షికంగా దెబ్బతినగా, మరో విమానం ముందుభాగం ధ్వంసమైంది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పనామా సిటీ నుంచి 166 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బందితో ల్యాండైన కోపా ఎయిర్లైన్స్ విమానం రన్వేపై కదులుతుండగా.. దాని రెక్క చివరిభాగం పక్కనే ఉన్న కార్గో విమానం ముందు భాగాన్ని ఢీకొట్టింది. అయితే, అప్పటికే విమానంలోని ప్రయాణికులు దిగిపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని విమానయాన సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలైనట్లు సమాచారం.
ఈ ఘటనపై కోపా ఎయిర్లైన్స్ క్షమాపణలు చెప్పింది. ప్రమాదంపై దర్యాప్తునకు సహకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది. రెండు నెలల క్రితం ఇదే విమానాశ్రయంలో అమెజాన్ కార్గో విమానం రన్వే నుంచి పక్కకు దూసుకెళ్లి.. సమీపంలోని వాహనాలను ఢీకొట్టింది. విమానం మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు.
Video shows damage to an aircraft following a minor ground collision involving a UPS Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA. https://t.co/qTPUgwtZGA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026