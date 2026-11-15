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  4. ground collision involving UPS Boeing 767 and Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA.
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మియామీ ఎయిర్‌పోర్టులో ఢీకొన్న రెండు విమానాలు - ప్రయాణికులకు తప్పిన ముప్పు (Video)

flight service
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (14:26 IST)
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అమెరికాలోని మియామి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రెండు విమానాలు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. శనివారం రాత్రి ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా, ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. అదృష్టవశాత్తు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో ఒక విమానం పాక్షికంగా దెబ్బతినగా, మరో విమానం ముందుభాగం ధ్వంసమైంది.
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పనామా సిటీ నుంచి 166 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బందితో ల్యాండైన కోపా ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం రన్‌వేపై కదులుతుండగా.. దాని రెక్క చివరిభాగం పక్కనే ఉన్న కార్గో విమానం ముందు భాగాన్ని ఢీకొట్టింది. అయితే, అప్పటికే విమానంలోని ప్రయాణికులు దిగిపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని విమానయాన సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలైనట్లు సమాచారం.
 
ఈ ఘటనపై కోపా ఎయిర్‌లైన్స్ క్షమాపణలు చెప్పింది. ప్రమాదంపై దర్యాప్తునకు సహకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది. రెండు నెలల క్రితం ఇదే విమానాశ్రయంలో అమెజాన్ కార్గో విమానం రన్‌వే నుంచి పక్కకు దూసుకెళ్లి.. సమీపంలోని వాహనాలను ఢీకొట్టింది. విమానం మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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