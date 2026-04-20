అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థ విఫలం - గల్ఫ్ దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఇరాన్
అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థ విఫలమైంది. రూ.లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఖర్చు చేసి అమెరికా నుంచి సమకూర్చుకున్న ఆయుధాలు సమయానికి పని చేయడం లేదు. అదేసమయంలో ఇరాన్ తమపై భీకర దాడులు చేస్తూ తమ రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేస్తోంది. దీంతో గల్ఫ్ దేశాలు భయంతో వణకిపోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి దేశాల రక్షణ శాఖల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
అమెరికాకు చెందిన లాక్హీడ్ మార్టిన్ సంస్థ తయారు చేసిన థాడ్, పేట్రియాట్ ప్యాక్-3 వంటి శక్తివంతమైన వ్యవస్థలు ఇరాన్ దాడిని నిలువరించలేకపోయాయి. సౌదీ అరేబియా, జోర్డాన్, యూఏఈలోని కీలక వైమానిక స్థావరాల్లో ఉన్న థాడ్ రాడార్లు ధ్వంసమైనట్టు ఉపగ్రహ చిత్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రక్షణ వ్యవస్థ కళ్లుగా భావించే ఈ రాడార్లు దెబ్బతినడంతో మొత్త వ్యవస్థ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది.
ఒకేసారి 400కి పైగా బాలిస్టిక్ క్షిపణలు వెయ్యికి పైగా డ్రోన్లతో ఇరాన్ భారీ స్థాయిలో దాడికి పాల్పడింది. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్న క్షిపణులను అడ్డుకోవడం అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థల వల్ల కావడం లేదు. ఇరాన్ ప్రయోగించే ఒక్కో డ్రోన్ ఖరీదు కేవలం 20 వేల డాలర్లు మాత్రమే. కానీ ఇరాన్ డ్రోన్ను కూల్చేందుకు వాడే అమెరికా క్షిపణి విలువ మిలియన్ డాలర్లలో ఉంటుంది. ఈ వ్యూహాత్మక వ్యత్యాసం కూడా అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థలోని లోపాలను బయటపెట్టింది.
దీంతో అమెరికా ఆయుధాలపై పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్న సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలు ఇపుడు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నాయి. భారీగా ఖర్చు చేసినా కీలక సమయంలో ఆయుధాలు పని చేయకపోవవడంతో అమెరికా ఆయుధాల విశ్వసనీయతపై తీవ్ర సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.