భారత్ దాడుల భయం.. సురక్షిత ప్రాంతాలకు హఫీజ్ - మసూద్ అజార్ తరలింపు
ఐక్యరాజ్య సమితి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించబడిన హఫీజ్ సయీద్, మసూద్ అజార్ను పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐ అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు భారత నిఘా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
గత వారం రోజులుగా ఈ తరలింపు ప్రక్రియ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. లష్కరే తోయిబా వ్యవస్థాపకుడు హఫీజ్ సయీద్ను లాహోర్లోని అతని నివాసం నుంచి రావల్పిండిలోని సైనిక ప్రధాన కార్యాలయానికి సమీపంలో ఉన్న గ్యారిసన్ గ్రౌండ్ ప్రాంతానికి మార్చారు. జైషే మహ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజార్న్ను సింధ్ ప్రావిన్స్ లోని నవాబ్షాలో ఉన్న ఓ పటిష్ఠమైన సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.
భారత్ నుంచి దాడులు జరగవచ్చని, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు లక్ష్యంగా చేసుకుని హతమార్చవచ్చని పాకిస్థాన్ భద్రతా వర్గాల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొన్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా 2025 మే నెలలో భారత బలగాలు నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత ఈ భయాలు మరింత పెరిగాయి. ఆ ఆపరేషన్లో భాగంగా పాక్లోని పలు ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత్ దాడులు చేయడంతో పాటు బహవల్పూర్లోని జైషే మహ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయం కూడా దెబ్బతిన్నది. ఈ నేపథ్యంలోనే పాక్ ప్రభుత్వం ముందుజాగ్రత్త చర్యగా వీరిని తరలించిందని భారత వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఈ తరలింపు తర్వాత ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు తమ కదలికలను గణనీయంగా తగ్గించుకున్నారని తెలుస్తోంది. సంస్థ కార్యకలాపాల్లో నేరుగా పాల్గొనకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా హఫీజ్ సయీద్, తన అనుచరులతో నేరుగా మాట్లాడకుండా ముందుగా రికార్డ్ చేసిన ఆడియో సందేశాల ద్వారానే సమాచారం చేరవేస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. ఇది వారిపై నిఘా పెట్టకుండా ఉండేందుకు అనుసరిస్తున్న వ్యూహంగా భావిస్తున్నారు.
అయితే, ఈ నివేదికలు పాకిస్థాన్ అధికారిక ప్రకటనలకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ కేసుల్లో హఫీజ్ సయీద్కు జైలు శిక్ష పడిందని, అతను లాహోర్లోని కోట్ లఖ్త్ జైల్లో ఉన్నాడని పాక్ చెబుతోంది. మరోవైపు మసూద్ అజార్ ఆచూకీ లభించడం లేదని, బహుశా ఆఫ్ఘనిస్థాన్కు పారిపోయి ఉండవ పేర్కొంటోంది. కానీ, ఈ వాదనలను భారత ఏజెన్సీలు తోసిపుచ్చుతున్నాయి.