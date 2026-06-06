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ట్రంప్- నెతన్యాహు స్నేహం చెడిందా, ఇరాన్ యుద్దం ఆపేద్దాం అంటుంటే...
ఇరాన్ పైన యుద్ధం జస్ట్ కొన్నిరోజుల్లోనే ముగిసిపోతుందని తలచిన ట్రంప్ కు ఆ దేశం నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురైంది. యుద్దం మొదలై నెలలు గడుస్తున్నా ఇరాన్ మాత్రం వెనకడుగు వేయడంలేదు. తాము అనుకున్న లక్ష్యం కాస్తాకూస్తో నెరవేరింది కనుక ఇక యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలని ట్రంప్ యోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐతే ఇజ్రాయెల్ మాత్రం లెబనాన్ పైన దాడులు ఆపడంలేదు. ఈ దాడుల కారణంగా ఇరాన్ శాంతి చర్చల్లో పాల్గొనని చెబుతోంది.
ఈ దాడులను ఆపాలని అమెరికన్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు నెతన్యాహుకి చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ కాస్తంత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం వచ్చింది. ఈ సందర్భంలో... నెతన్యాహుని ట్రంప్... నువ్వో పిచ్చివాడివి, నేనే లేకపోతే జైల్లో వుండేవాడివి అన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనితో నెతన్యాహు కుతకుతలాడుతున్నట్లు భోగట్టా.
ఈ వ్యవహారం కాస్తా ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య అపనమ్మకాన్ని కలిగించినట్లు సమాచారం. దీనితో అమెరికన్ అధికారులు ఇజ్రాయెల్ పర్యటన సందర్భంలో బర్న్ ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. అంటే... అవసరం తీరాక ఆ ఫోన్లను అక్కడికక్కడే కాల్చి పడేస్తారు. అంటే.. ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని అమెరికా విశ్వసించడం లేదంటూ చర్చ మొదలైంది. ఐతే ఈ వాదనను అటు అమెరికా ఇటు ఇజ్రాయెల్ తోసిపుచ్చాయి.
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త్రిషతో కలిసి అప్పుడు పెళ్లికి.. ఇప్పుడు అజిత్ ఇంటికి విజయ్.. ఇది అవసరమా? (video)
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించారు. గతంలో ఓ పెళ్లి వేడుకలో మ్యాచింగ్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన త్రిష- విజయ్.. ప్రస్తుతం హీరో అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రముఖ నటుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనను పరామర్శించడానికి విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లారు. ఒకే కారులో ట్రావెల్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. చెన్నై ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లోని అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనను పరామర్శించారు. మోహిని మణి భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఆయన వెంటే ఉన్నారు. త్రిష కూడా అజిత్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అయితే విజయ్ ఎక్కడికెళ్లినా త్రిషను వెంటబెట్టుకుని వెళ్లడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. త్రిషను ఐరన్ లెగ్గా ఏకిపారేస్తున్నారు.
సమాజంలో జరిగే విషయాలకు సినిమాలతో ముడిపెట్టొద్దు : అనసూయ
సినిమా అనేది ఒక కల్పిత కథ అని, దానికి సినిమాకు ముడిపెట్టొద్దని ప్రముఖ యాంకర్, సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. అలాగే, సమాజంలో జరిగే ఏ ఒక్క విషయాన్ని సినిమాకు ముడిపెట్టవద్దని ఆమె కోరారు. తన సోషల్ మీడియా వేదికగా చిత్రంగంపై బాధ్యత, సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ గురించి ఆమె ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అందులో అనేక అంశాలను ఆమె ప్రస్తావించారు.
సోదరి ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబస్టీన్కు కారు కూడా ఇవ్వని కత్రినా, ఆటోలో తిరుగుతున్నారు, వీడియో
విదేశం నుంచి తన సోదరి కత్రినా కైఫ్ను కలుసుకునేందుకు ఆమె చెల్లలు ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబాస్టీన్ వచ్చారట. ఐతే వారు ముంబైలో పలుచోట్ల తిరిగేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపించారట. మరి అంతటి ఆసక్తి వున్నప్పుడు వారికి నచ్చిన ప్రాంతాలు ఏమిటో చూపించాల్సిన బాధ్యత కత్రినాకి వుంది కదా. ఐతే కత్రినా కైఫ్ మాత్రం తన సోదరసోదరీమణుల కోసం కనీసం కారు కూడా అరేంజ్ చేయలేదట. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నగరంలో తిరిగి చూసి రండి అని చెప్పిందంట కానీ కారు మాత్రం ఇవ్వలేదట. దానితో వాళ్లిద్దరూ ఆటో మాట్లాడుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లారట.