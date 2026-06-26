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  4. Heat Dome: France, usually cool at 12°C, is sweltering at 40°C; people are scrambling for air conditioners, Video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (20:54 IST)

Heat Dome, ఉడికిపోతున్న ఫ్రాన్స్, ఏసీల కోసం ఎగబడుతున్న జనం, వీడియో

Heat Dome in France
BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (20:54 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (20:59 IST)
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Heat Dome in France
అడవుల నరికివేత, పర్యావరణ ధ్వంసం ఫలితాలను ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు అనుభవిస్తున్నాయి. తాజాగా ఐరోపా దేశాలు భానుడి భగభగలకు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. నిత్యం 12 నుంచి 14 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలతో చల్లగా వుండే ఫ్రాన్స్ దేశం ఇప్పుడు నిప్పుల కుంపటిగా మారింది. ఇక్కడ Heat Dome కారణంగా ఇప్పుడు 40 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలకు పైగా నమోదవడంతో అక్కడి ప్రజలు ఏసీల కోసం షాపుల ముందు క్యూ కడుతున్నారు. షాపులు తెరవగానే ఏసీలను దక్కించుకునేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ హీట్ డోమ్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
వాతావరణ శాస్త్రంలో హీట్ డోమ్ (Heat Dome) అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన వాతావరణ పరిస్థితి. ఇటీవలి కాలంలో ఫ్రాన్స్, ఇతర ఐరోపా (Europe) దేశాలు ఈ ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా తీవ్రమైన వేడిగాలులను(Heatwaves) ఎదుర్కొంటున్నాయి.
 
హీట్ డోమ్ అంటే ఏమిటి?
ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంపై వాతావరణంలో ఏర్పడిన అధిక పీడన వ్యవస్థ, అక్కడి వేడి గాలిని బయటకు పోనివ్వకుండా ఒక మూత లేదా గొడుగు (Dome) లాగా బంధించడాన్ని హీట్ డోమ్ అంటారు.
 
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే:
మూత లాంటి వాతావరణం...అంటే వేడి గాలి పైకి లేవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, పైన ఉన్న అధిక పీడనం ఆ గాలిని మళ్లీ కిందకు నొక్కుతుంది. గాలి కిందకు నొక్కబడటం వల్ల మరింత వేడెక్కుతుంది. ఈ వ్యవస్థ వల్ల ఆకాశంలో మేఘాలు ఏర్పడవు. దీనివల్ల సూర్యరశ్మి నేరుగా, తీవ్రంగా భూమిని తాకి ఉష్ణోగ్రతలను విపరీతంగా పెంచేస్తుంది.
 
సాధారణంగా చల్లగా ఉండే ఫ్రాన్స్ వంటి ఐరోపా దేశాలు, ఈ మధ్య కాలంలో వేసవిలో తీవ్రమైన ఎండలతో అల్లాడిపోతున్నాయి. దానికి ప్రధాన కారణం ఈ హీట్ డోమ్స్ ఏర్పడటమే. హీట్ డోమ్ ప్రభావం వల్ల ఫ్రాన్స్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు కొన్నిసార్లు 40°C నుండి 45°C వరకు నమోదవుతున్నాయి. తీవ్రమైన వేడి కారణంగా భూమిలోని తేమ ఆవిరైపోయి కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఫ్రాన్స్‌లోని అనేక అడవుల్లో మంటలు చెలరేగడానికి కూడా ఇది కారణమవుతోంది.
 
గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా భూమి వేడెక్కడం వల్ల ఇలాంటి 'హీట్ డోమ్'లు గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్, పశ్చిమ దేశాల్లో తరచుగా, అత్యంత శక్తివంతంగా ఏర్పడుతున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఒక పాత్రపై మూత పెట్టి ఉంచితే లోపల వేడి ఎలా పెరిగిపోతుందో... హీట్ డోమ్ ఏర్పడినప్పుడు ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలు కూడా ఒక పెద్ద ప్రెషర్ కుక్కర్‌లా మారిపోతాయన్నమాట.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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