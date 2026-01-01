బంగ్లాదేశ్లో హిందువులను చంపేస్తున్నారు... మరొకరిని కొట్టి నిప్పంటించారు...
పొరుగు దేశమైన బంగ్లాదేశ్లో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులను కొందరు అల్లరి మూక చంపేస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగ్లాదేశ్లో అస్థిరత నెలకొంది. అదేసమయంలో ఆ దేశంలో హిందువులపై వరుస దాడులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇద్దరు హిందువులను చంపేసిన అల్లరి మూక తాజాగా మరో హిందువును కొట్టి చంపేసి నిప్పంటించిన ఘటన చోటుచేసుకుంది.
స్థానిక మీడియా కథనాల మేరకు.. షరియత్పుర్ జిల్లాకు చెందిన 50 ఏళ్ల ఖోకన్దాస్ తన పని ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్తుండగా దాడి జరిగింది. ఒక మూక పదునైన ఆయుధాలతో దాడికి పాల్పడింది. తర్వాత నిప్పంటించింది. అయితే ఖోకన్ అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని, పక్కనే ఉన్న చెరువులోకి దూకాడు.
తర్వాత అతడిని స్థానికులు కాపాడారు. ఈ ఘటనను మానవ హక్కుల సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. కాగా.. షేక్ హసీనా గద్దె దిగిన తర్వాత బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక సారథి మహమ్మద్ యూనస్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ రాజకీయ అస్థిర వాతావరణంలో హిందువులపై వరుస దాడులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
ఇటీవల విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ బిన్ హాదీ హత్యతో తీవ్ర ఘర్షణలు చెలరేగాయి. ఆ క్రమంలోనే హిందూ వ్యక్తులు దీపూ చంద్ర దాస్, అమృత్ మండల్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఘటనలో బజేంద్ర బిశ్వాస్ తన సహోద్యోగి చేతిలో చనిపోయాడు. అనుకోకుండా చేయి ట్రిగ్గర్కు తాకడంతో తుపాకీ పేలిందని నిందితుడు వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వరుస ఘటనలను ప్రపంచదేశాలు ఖండిస్తున్నాయి.