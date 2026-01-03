బంగ్లాదేశ్లో మరో హిందువును చంపేశారు..
బంగ్లాదేశ్లో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులకు ఏమాత్రం రక్షణ లేకుండాపోయింది. ముఖ్యంగా, ఆ దేశంలో ఇటీవలి కాలంలో నెలకొన్న అస్థిరత, తద్వారా చెలరేగిన అల్లర్ల కారణంగా కొందరు దుండగులు హిందువులపై దాడి చేసి చంపేస్తున్నారు. తాజాగా మరో హిందువు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇటీవల ఖోకన్ చంద్రదాస్ (50) అనే వ్యాపారిపై కొందరు దుండగులు దాడి చేసి నిప్పంటించిన విషయం తెల్సిందే. వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు చెరువులో దూకిన ఆ వ్యక్తి తాజాగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచాడు.
చంద్రదాస్ క్యూర్బంగా బజార్లో ఔషధాలు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఇటీవల దుకాణాన్ని మూసి ఆటోలో ఇంటికి బయలుదేరగా.. మార్గమధ్యలో కొందరు దుండగులు ఆటోను ఆపారు. పదునైన ఆయుధాలతో చంద్రదాస్పై దాడి చేశారు. అనంతరం ఆయన తలపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు రోడ్డు పక్కనే ఉన్న చెరువులోకి దూకేశారు. తర్వాత స్థానికులు ఆయనను కాపాడి.. ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమకు శత్రువులు ఎవరూ లేరని, ఆయనపై ఎందుకు దాడి చేశారో తెలియదని ఖోకన్ భార్య సీమా దాస్ పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థి నాయకుడు ఉస్మాన్ హాదీ హత్యతో దేశంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే దీపూదాస్ హత్య జరిగింది. కొన్ని రోజులకు సామ్రాట్ అనే వ్యక్తి గ్రామస్థుల మూక దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అనంతరం బజేంద్ర బిశ్వాస్ అనే మరో వ్యక్తిని సహోద్యోగి కాల్చి చంపాడు. ఆ తర్వాత ఖోకన్పై దాడి జరగ్గా.. ఆయన తాజాగా మరణించాడు. బంగ్లాదేశ్లో మరికొన్ని రోజుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో.. వరుసగా హిందువులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.