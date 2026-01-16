బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై హింస- టీచర్ ఇంటికి నిప్పంటించిన ఇస్లామిక్ గ్రూపులు
బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై హింస పెరుగుతూనే ఉండటంతో, సిల్హెట్ జిల్లాలోని గోవైన్ఘాట్ ఉపజిల్లాలో ఒక హిందూ ఇంటికి నిప్పంటించారు. ఈ సంఘటన బీరేంద్ర కుమార్ డే అనే పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడి ఇంట్లో జరిగింది. ఇది అతని కుటుంబం, సమీప నివాసితులలో భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. దాడికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. కుటుంబ సభ్యులు తప్పించుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండగా మంటలు ఇంటిని వేగంగా చుట్టుముట్టాయి.
సిల్హెట్ జిల్లాలోని గోవైన్ఘాట్ ఉపజిల్లా పరిధిలోని నందిర్గావ్ యూనియన్లోని బహోర్ గ్రామంలో ఇస్లామిక్ గ్రూపులు ఒక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడి ఇంటికి నిప్పంటించాయి. ఈ వారం ప్రారంభంలో, ఫెని జిల్లాలోని దగన్భుయాన్ ఉపజిల్లాలో మరొక హిందూ వ్యక్తిని దుండగులు నరికివేసి, కత్తితో పొడిచి చంపారని స్థానిక మీడియా నివేదించింది.
బంగ్లాదేశ్లోని జగత్పూర్ గ్రామంలో సోమవారం 27 ఏళ్ల ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్ సమీర్ దాస్ మృతదేహాన్ని పంట పొలం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సమాచారం అందిన తర్వాత, పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిసింది.
24 రోజుల్లో ఇది తొమ్మిదవ సంఘటన, బంగ్లాదేశ్ అంతటా హిందూ వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని హింసలో కలతపెట్టే పెరుగుదలను ఇది హైలైట్ చేసింది. జనవరి 9న ముందుగా, బంగ్లాదేశ్ అంతటా మైనారిటీలపై, ముఖ్యంగా హిందువులపై పునరావృతమవుతున్న దాడుల కలతపెట్టే తీరుపై భారతదేశం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పొరుగు దేశంలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూనే ఉందని, ఇటువంటి మత హింస చర్యలను నిర్ణయాత్మకంగా పరిష్కరించాలని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.