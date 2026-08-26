భయానక దృశ్యం, కళ్ల ముందే కుటుంబ సభ్యులను లాక్కెళ్లిన వరద ప్రవాహం, వీడియో
నేపాల్ మెరుపు వరద నుంచి పర్యాటకులు తప్పించుకునే లోపుగానే కొట్టుకుపోయారు. సోషల్ మీడియాలో ఓ భయానక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో పర్యాటకులు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు కేకలు వేస్తూ కొండ పైభాగానికి పరుగెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో దిగువన వున్న తమ కుటుంబ సభ్యులను వరద ప్రవాహం లాక్కెళ్లిపోయింది. ఇదంతా వారి కళ్ల ముందే జరిగిపోయింది. ఈ భయానక ఘటనతో వాళ్లంతా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ప్రాణభీతితో పరుగులు తీసారు.
नेपाल का एक ख़ौफ़नाक वीडियो आया सामने,— Pyara Uttarakhand प्यारा उत्तराखंड (@PyaraUKofficial) August 26, 2026
जहाँ चीख़ते चिल्लाते जान बचाने के लिए पहाड़ियों में ऊँचाई पर भागते हुए लोगों को देखिए, आँखों के सामने ही बहते दिखे परिवार के लोग नेपाली में लिखो
नेपालको एउटा डरलाग्दो भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जहाँ चिच्याउँदै–कराउँदै ज्यान जोगाउन मानिसहरू… pic.twitter.com/GzxBvAEiMg
100 మందికి పైగా భారతీయులు మృతి
నేపాల్ దేశంపై జల ప్రళయం పంజా విసిరింది. మెరుపు వరదలు (Flash Floods) సంభవించి ఇప్పటివరకూ అందిన సమాచారం ప్రకారం కనీసం 400 మంది పర్యాటకులు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో 100 మందికి పైగా భారతీయులు వున్నట్లు నేపాల్ పర్యాటక శాఖ తెలిపిన సమాచారం. పవిత్ర నదిగా చెప్పుకునే భోటేకాశీ నది ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది. పర్యాటకులు అంతా నదీ తీర ప్రాంతాల్లోనూ, దిగువ ప్రాంతాల్లో వుండటంతో తప్పించుకునే అవకాశం కూడా లేకపోయింది.
మృతుల సంఖ్య భారీగా వుండే అవకాశం వుంది. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియోలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విధంగా వున్నాయి. పెద్దపెద్ద వంతెనలు, భవనాలు సైతం వరద ధాటికి నీటిలో కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఈ మెరుపు వరదలపై చైనా ప్రభుత్వం ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. నేపాల్ దేశంలో వరద సహాయకచర్యలు అత్యంత క్లిష్టంగా మారాయి. అంతా లోయలు, కొండ ప్రాంతాలు కావడంతో సహాయక సిబ్బందికి అక్కడికి చేరుకోవడం సవాలుగా మారింది.