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  4. Houthis deny targeting Mecca, Medina as Saudi Arabia reports falling missile debris
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మక్కా - మదీనాలపై దాడులు చేయలేదు : హౌతీ రెబెల్స్ స్పష్టీకరణ

mecca mosque
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (13:29 IST)
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ఇస్లాం పవిత్ర నగరాలైన మక్కా, మదీనాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేశామన్న వార్తలను యెమెను చెందిన ఇరాన్ మద్దతుగల హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు ఖండించారు. తమ లక్ష్యం కేవలం సౌదీ అరేబియాలోని విమానాశ్రయాలు, చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు, సైనిక స్థావరాలు మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. 
 
మరోవైపు, మక్కా, మదీనా ప్రాంతాల దిశగా ప్రయోగించిన బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకున్నామని, వాటి శకలాలు కింద పడ్డాయని సౌదీ అరేబియా ప్రకటించింది. శనివారం సౌదీ దళాలు రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను గాల్లోనే ధ్వంసం చేశాయి. 
 
ఈ క్రమంలో మక్కా సమీపంతో పాటు జెడ్డా, తాయిఫ్, రబీఘ్ ప్రాంతాల్లో క్షిపణి శకలాలు పడ్డాయని సౌదీ సివిల్ డిఫెన్స్ విభాగం తెలిపింది. యన్బు, తాయిఫ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రయోగించిన రెండు క్షిపణులను నాశనం చేశామని సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు పేర్కొన్నాయి.
 
అయితే, ఈ దాడులపై హౌతీ సైనిక ప్రతినిధి యహ్యా సరీ భిన్నమైన ప్రకటన చేశారు. తాము రియాద్ నగరంలోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, యన్బులోని అరామ్క చమురు కేంద్రం, రబీఘ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ, పలు చమురు పంపింగ్ స్టేషన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసినట్లు తెలిపారు. 
 
మరోవైపు, ఈ ఘర్షణలు యెమెన్ దక్షిణ ప్రాంతానికీ విస్తరించాయి. అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న ఏడెన్ నగరంలోని కోస్ట్ గార్డ్ ప్రధాన కార్యాలయంపై మూడు బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడి చేసినట్లు హౌతీలు ప్రకటించారు. సౌదీ అధికారులు ఉన్న సైనిక శిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.
 
2022లో ఐక్యరాజ్యసమితి మధ్యవర్తిత్వంతో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఈ దాడులతో మరింత బలహీనపడింది. యెమెన్ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వానికి సౌదీ సంకీర్ణ దళాలు మద్దతిస్తుండగా, రాజధాని సనాతో పాటు ఉత్తర యెమెన్‌లో అధిక భాగం హౌతీల నియంత్రణలో ఉంది. కాగా, పవిత్ర నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం తమ ఉద్దేశం కాదని, అలాంటి వార్తలు అవాస్తవమని హౌతీలు పునరుద్ఘాటించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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