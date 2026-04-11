భార్యను మరణశయ్య పైనుంచి మామూలు మనిషిగా మార్చిన భర్త, శభాష్ - వీడియో
ఈ రోజుల్లో భార్యాభర్తల బంధం కొన్నిచోట్ల అపహాస్యం అవుతోంది. నల్లగా వున్నాడని భర్తను చంపేస్తున్న భార్య, అదనపు కట్నకానుకల కోసం భార్యను చంపేసే భర్తలు వుంటున్నారు. కానీ ఇలాంటివారికి భిన్నంగా భార్యాభర్తల ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీకగా మరికొందరు నిలుస్తుంటారు. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియో ఇందుకు నిదర్శనం.
ఈ వీడియోలో చూపించిన వివరాల ప్రకారం... 2022లో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వల్ల డెంగ్ యుకై అనే వ్యక్తి భార్య పక్షవాతానికి గురైంది. ఇక అప్పట్నుంచి ఆమె మంచానికే పరిమితమైంది. భర్తకు భారంగా వుండటం ఇష్టంలేక తనను చనిపోనివ్వాలంటూ భర్తను బ్రతిమాలేది. కానీ ఆమెను ఆ దీనావస్థ నుంచి బైటకు తీసుకురావాలని భర్త నిశ్చయించుకున్నాడు.
ఆమెకి మందులు వాడుతూనే ఆమెను హుషారుగా వుంచేందుకు భార్య ఎదురుగా డ్యాన్స్ చేస్తుండేవాడు. జోకులు, ఇతర ఆనందకరమైన విషయాలు చెబుతూ ఆమెను నవ్విస్తుండేవాడు. ఆమె చికిత్స కోసం సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయల వరకూ ఖర్చు చేసాడు. ఇలా నాలుగేళ్ల పాటు భర్త చేసిన అవిశ్రాంత కృషితో భార్య కోలుకున్నది. ఇప్పుడు తన భర్త, పిల్లలతో హాయిగా జీవితాన్ని గడుపుతోంది. భార్య పట్ల భర్త చూపించిన శ్రద్ధ, ప్రేమకు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.