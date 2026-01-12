సోమవారం, 12 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (16:57 IST)

ఇప్పుడు వెనెజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే: ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్

donald trump
అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రపంచ దేశాలకు రోజుకో ఆశ్చర్యకర విషయాన్ని చెపుతున్నాడు. వెనెజులా అధ్యక్షుడు మదురోను అదుపులోకి తీసుకున్న ట్రంప్ తిన్నగా ఇప్పుడు మరో షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టాడు. వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే అంటూ ట్రూత్ సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. జనవరి 2026 నుంచి బాధ్యతలు అని ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. అందులోనే ఆయన పేర్కొంటూ.. వెనిజులా దేశంలో సురక్షితమైన అధికార మార్పిడి జరిగే వరకూ ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని నేనే అంటూ వెల్లడించారు. 
 
ఈ సమయంలో అమెరికా దేశం వెనిజులాలో అన్ని కార్యక్రమాలను నడుపుతుందనీ, అక్కడి చమురు నిల్వలు వాటికి సంబంధించిన ఆదాయంపైన కూడా అమెరికా చూసుకుంటుందని తెలిపారు. వెనిజులా అధ్యక్షుడిని చెరబట్టాక ట్రంప్ ఈ పోస్ట్ చేయడంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక దేశానికి అధినేత అయివుండి మరో దేశానికి తాత్కాలిక అధ్యక్షుడినని ప్రకటించుకున్న వ్యక్తి ఇప్పటివరకూ ఎవ్వరూ లేరు. అది ఒక్క ట్రంప్ మాత్రమే. దీనిపై అంతర్జాతీయ సమాజం ఎలా స్పందిస్తున్నది చూడాల్సి వుంది.
 
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను కూడా బందీ చేస్తే పోలా...
నియంతల వెన్నును ఎలా విరగ్గొట్టాలో అమెరికాకు బాగా తెలుసు. నెక్ట్స్ ఏం చేయాలో కూడా వారికి బాగా తెలుసు అంటూ ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ పరోక్షంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. వెనెజులా అధ్యక్షుడు మదురోను ఎలా బందీ చేసారో అలాగే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను కూడా బందీ చేస్తే పోలా అన్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాటలకు ట్రంప్ నోరు నొక్కుకున్నారు. వెంటనే స్పందిస్తూ... పుతిన్‌తో కూర్చుని చక్కగా మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. రష్యాకు ఐరోపా దేశాలంటే అస్సలు భయం లేదు కానీ అమెరికా అంటే రష్యాకు గుండెల్లో దడ వస్తుంది. కనుక మేమిద్దరం ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటాం. ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం ఇంతకాలం జరగడం చాలా బాధగా వుంది. లక్షల్లో సైనికులు మరణిస్తున్నారు. త్వరగా యుద్ధానికి ఇరుదేశాలు స్వస్తిపలకాలి అంటూ చెప్పుకొచ్చారు ట్రంప్.

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్హైదరాబాద్: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ప్రైమ్ వీడియో', ఈరోజు తమ కొత్త తెలుగు సినిమా చీకటిలో ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి. సురేష్ బాబు నిర్మించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకి శరణ్ కొపిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. చంద్ర పెమ్మరాజు మరియు శరణ్ కొపిశెట్టి ఈ కథను అందించారు.

Raja sab: మూడు రోజుల్లో 183 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన రాజా సాబ్

Raja sab: మూడు రోజుల్లో 183 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన రాజా సాబ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన రాజా సాబ్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తోంది. ఈ సినిమా 3 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ 183 కోట్ల రూపాయలకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. రెండో రోజు మించిన కలెక్షన్స్ డే 3 దక్కించుకుందీ ప్రెస్టీజియస్ మూవీ. హారర్ ఫాంటసీ జానర్ లో హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ అందుకున్న చిత్రంగా రాజా సాబ్ నిలుస్తోంది.

అబ్బ.. మన శంకరవర ప్రసాద్ ఫుల్ మీల్స్ వినోదం, ఆడియెన్స్ పల్స్ పట్టుకున్న రావిపూడి

అబ్బ.. మన శంకరవర ప్రసాద్ ఫుల్ మీల్స్ వినోదం, ఆడియెన్స్ పల్స్ పట్టుకున్న రావిపూడిఇన్నాళ్లకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులకు మన శంకర వరప్రసాద్ చిత్రం రూపంలో ఫుల్ మీల్స్ లాంటి ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చిత్రం వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయింది. సంక్రాంతి పండుగకు పిల్లాపాపలతో కలిసి చూడదగ్గ సినిమాగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న చిత్రాలన్నీ దాదాపుగా హిట్ కొడుతున్నాయి. అందుకే చిత్రం విడుదలకు ముందే మరో సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసుకోమని చెప్పారు చిరంజీవి. మన శంకర వరప్రసాద్ చిత్రం సూపర్ సక్సెస్ టాక్ రావడంతో చిత్ర బృందం సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నది.

Karate Kalyani: హరికథా కళాకారులకు అండగా కరాటే కళ్యాణి

Karate Kalyani: హరికథా కళాకారులకు అండగా కరాటే కళ్యాణిహైదరాబాద్: శ్రీ ఆదిభట్ల శ్రీకళాపీఠం, తెలుగు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, శ్రీ శృంగేరి శారద శంకరమఠం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హరికథా పితామహుడు శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాస వరేన్యుల 81వ వర్ధంతి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జ‌రిగాయి. ఈ నెల 2వ తేదీ నుండి 8వ తేదీ వరకు వారం రోజుల పాటు జరిగిన 'రామాయణ హరికథా సప్తాహం' ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని నింపింది.

Meenakshi Chaudhary: సినీ ప్రయాణం ముగింపు లేని పరుగు పందెం లాంటిది : మీనాక్షి చౌదరి

Meenakshi Chaudhary: సినీ ప్రయాణం ముగింపు లేని పరుగు పందెం లాంటిది : మీనాక్షి చౌదరిఈ సంక్రాంతికి జనవరి 14న 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి ప్రేమికులుగా నటిస్తున్నారు. సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తుండగా, దర్శకుడు మారి దర్శకత్వం వహించారు. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందించారు. మూడు వరుస ఘన విజయాల తర్వాత నవీన్‌ పొలిశెట్టి నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో 'అనగనగా ఒక రాజు'పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

వినూత్నమైన ఫ్యాషన్ షోకేస్‌లను నిర్వహించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025

వినూత్నమైన ఫ్యాషన్ షోకేస్‌లను నిర్వహించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025, తన అద్భుతమైన ఎడిషన్‌తో ముగిసింది. గురుగ్రామ్, జైపూర్, మరియు కోల్‌కతాల వ్యాప్తంగా ఫ్యాషన్ అనుభవాలకు కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్ధారించింది. ఫ్యాషన్లో ముందు ముందు రాబోయే పరిణామాలకు నాంది పలికే ‘ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ (ఒకే ఒక్కటి)’ని సృష్టించిన ఈ టూర్ మూడు వినూత్నమైన కథనాలను సమర్పించింది. ఇవి ఫ్యాషన్‌ను అనుభవించే, వేడుక చేసుకునే, కల్పన చేసుకునే సరిహద్దులను మరింతగా పెంచాయి. బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఫ్యాషన్‌ను ఏవిధంగా ప్రగతిపథంలో నడుపుతాయో ప్రతి పట్టణం తన కళ్ళతో తాను స్వయంగా చూసింది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.
