భీకరమైన బీభత్సం సృష్టించే క్షిపణులు సృష్టించా, ఇవి నా జీవిత కాలంలో ఉపయోగించలేనా? ఎవరు?
ఫోటో కర్టెసి- సోషల్ మీడియా
కృత్రమి మేధస్సు (AI) వచ్చాక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొంతమంది భలేగా వీడియోలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి కొన్ని వినోదాత్మకంగానూ, మరికొన్ని ఆలోచింపజేసేవిగానూ, ఇంకొన్ని సెటైరికల్ గానూ... ఇలా రకరకాలుగా వుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా,ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం జరుగుతున్న క్రమంలో దీనితో సంబంధం లేకుండా ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్కి సంబంధించిన ఒరిజనల్ మరియూ ఏఐకి చెందిన వీడియోలు వేలల్లో వీడియోలు షేర్ అవుతున్నాయి. ఇవి చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
కిమ్ కి సంబంధించిన ఓ వీడియో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో కిమ్ నైరాశ్యంలో వున్నారు. శత్రువులను గడగడలాడించేందుకు తయారుచేసిన భీకరమైన క్షిపణులను, అణుబాంబులను చూస్తూ నిర్వేదంలో మునిగి కనబడుతున్నారు. ఆయన నిర్వేదానికి కారణం... తన జీవితకాలంలో వీటిని నేను ఉపయోగించగలనా, అసలు ఉపయోగించాల్సిన పరిస్థితి రాదా అంటూ బాధపడుతున్నారట. ఆవిధంగా కామెంట్లు పెట్టి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నెటిజన్లు. మీరూ చూడండి ఆ వీడియోను..