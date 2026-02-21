నేను ఆ తప్పులు చేసా, ALS వ్యాధితో మరణిస్తున్నా, కుమార్తెలకు హాలీవుడ్ నటుడు ఎరిక్ కన్నీటి లేఖ
హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎరిక్ డేన్ నటుడికి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం వుంది. అతడి నటనకు ఎందరో ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతారు. అలాంటి హీరోకి అరుదైన వ్యాధి సోకింది. వెండితెరపై వెలుగులు చిమ్మిన అతడు ఒక్కసారిగా వీల్ చైర్ కి పరిమితమైపోయాడు. ఇక తను బ్రతుకను, కొన్ని రోజుల్లో మరణిస్తానని తెలియడంతో తన కుమార్తెలకు ఆఖరి వీడియోను, సందేశాన్ని పంపాడు. లెటర్స్ టు మై డాటర్స్ అంటూ అతడు షేర్ చేసిన వీడియోలో... పిల్లలూ, మీకు నేను పరిపూర్ణమైన తండ్రిని కాకపోవచ్చు. కానీ నా తప్పుల నుండి నేను పాఠాలు నేర్చుకున్నాను. మీరు కూడా తప్పులకు భయపడకండి. నిజాయితీగా వుండండి అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ నటుడు ఫిబ్రవరి 19న ALS అనే వ్యాధితో కన్నుమూశాడు.
నటుడు డేనే 2004లో గేహార్ట్ అనే నటిని వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు పుట్టారు. ఐతే కొన్ని కారణాల వల్ల అతడు భార్య 2014లో విడాకులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నది. వీరికి కోర్టు 2025లో విడాకులు మంజూరు చేసింది. ఐతే జూన్ 2011లో డేనే అకస్మాత్తుగా జబ్బుపడ్డాడు. తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడితో సతమతమయ్యాడు. జూన్ 2025లో అతడికి ALS వ్యాధి వున్నట్లు వైద్యులు నిర్థారించారు. దాంతో అతడి కుడిచెయ్యి పూర్తిగా పనిచెయ్యడం మానేసింది. అక్టోబరు 2025 నుంచి అతడు పూర్తిగా వీల్ ఛైర్ కే పరిమితమయ్యాడు. చివరికి ఫిబ్రవరి 19, 2026న క్యాలిఫోర్నియాలో అతడు కన్నుమూశాడు. వ్యాధి నిర్థారణయ్యాక కేవలం ఏడాదిలోపుగానే అతడు కన్నుమూసాడు. అతడికి 53 సంవత్సరాలు.
ALS వ్యాధి అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు ఏమిటి?
ALS వ్యాధిని అమియోట్రోఫిక్ లాటరల్స్క్లెరోసిస్ అని అంటారు. ఇది అరుదైన వ్యాధి. ఈ వ్యాధి సోకినవారికి మెదడు, వెన్నుపాము లోని మోటార్ న్యూరాన్లు నాశనం అవుతుంటాయి. ఫలితంగా రోగి క్రమంగా బలహీనమవుతూ చివరికి పక్షవాతానికి గురవుతాడు. ఇది నయం చేయలేని వ్యాధి. రోగం నిర్థారణ జరిగాక రోగి మూడు నుంచి ఐదేళ్లలోపు మరణిస్తాడు.
ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయంటే... చేతులు, కాళ్లు తిమ్మిర్లు. చేతులు కాళ్లు వణకడం, మాట్లాడటంలో తడబాటు, మింగడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వుంటాయి. అసలు ఈ వ్యాధి ఎందుకు సంక్రమిస్తుందన్న దానికి ఖచ్చితమైన కారణాలు తెలియదు. కానీ 10 శాతం కేసులు జన్యుపరమైనవిగా వుంటాయని వైద్యులు తెలుసుకున్నారు.