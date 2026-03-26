ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్గా ఉండమన్నారు... నేనే రిజెక్ట్ చేశా : డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్గా తనను ఉండమన్నారని, కానీ తానే ఆ పదవిని వద్దని తిరస్కరించానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అలాగే, ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. అయితే, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను టెహ్రాన్ ఖండించింది. తాము ఎలాంటి శాంతి చర్చల్లో పాల్గొనలేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, తమ షరతులకు అంగీకరిస్తేనే చర్చలు జరిపేందుకు ముందుకు వస్తామని ప్రకటించారు.
రిపబ్లికన్ పార్టీ నిధుల సేకరణ కార్యక్రమంలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ దేశానికి అధిపతిగా ఉండే ఉద్యోగం కన్నా తక్కువగా కోరుకునే పదవి మరొకటి లేదు. వారు నన్ను తదుపరి సుప్రీం లీడర్గా చేయాలనుకుంటున్నారు. కానీ నేను వద్దు.. ధన్యవాదాలు అని చెప్పేశాను అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
గత నెలలో అమెరికా జరిగిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ హతమైన విషయం తెల్సిందే. ఆ తర్వాత ఆయన కుమారుడు మజ్తబా ఖమేనీని కొత్త సుప్రీం నేతగా ప్రకటించారు. అయితే, యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి మొజ్తాబా బహిరంగంగా కనిపించడం లేదు. దాడుల్లో ఆయన గాయపడి వుండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇరాన్పై చేపట్టిన ఆపరేషన్ను సైనిక విధ్వంసంగా అమెరికా అభివర్ణించింది. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా ఘన విజయం సాధించిందని ఆయన మరోమారు ప్రకటించారు. మేము ఇరాన్ విషయంలో భారీ విజయం సాధిస్తున్నాం. వారు మాతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఒప్పందం కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఆ విషయాన్ని బయటకు చెప్పడానికి భయపడుతున్నారు. సొంత ప్రజల చేతిలో లేదా మా చేతిలో చనిపోతామనే భయంతో వారు ఉన్నారు అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.