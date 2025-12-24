ఫ్రీగా టికెట్ కొనిచ్చి చేతిలో రూ.2.7 లక్షలు పెడతా, వెళ్లిపోండి: అక్రమ వలసదారులకు ట్రంప్ ఆఫర్
అక్రమ వలసదారులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు మరో తాయిలం ప్రకటించారు. స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు టికెట్ కొని ఇవ్వడమే కాకుండా చేతిలో రూ.2.7 లక్షలు స్టైఫండుగా పెడతానంటూ ట్రంప్ సర్కార్ వెల్లడించింది. ఆ విధంగా అక్రమంగా వచ్చిన వలసదారులు స్వచ్ఛందంగా దేశం విడిచి వెళ్లడానికి మెగా క్రిస్మస్ ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించింది. అక్రమ వలసదారులు అమెరికా నుంచి వచ్చే ఏడాది లోపు వారివారి దేశాలకు వెళ్లిపోయేందుకు అంగీకరిస్తే, చెల్లింపు ప్రయాణంతో పాటు సుమారు రూ.2,70,738 ఇస్తానంటూ తెలియజేసింది.
అలా సిబిపి హోమ్ యాప్ను ఉపయోగించి దేశం విడిచి వెళ్లడంలో విఫలమైనందుకు ఏవైనా పౌర జరిమానాలు, క్షమించడానికి కూడా అర్హత పొందుతారు అని ఓ ప్రకటనలో తెలియజేసారు. కాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎలాగైనా యూఎస్లో వున్న వలసదారులందర్నీ పూర్తిగా పంపేయాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో వున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.