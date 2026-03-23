గ్రీన్ల్యాండ్ కాపాడమని యూరప్ దేశాలు మమ్నల్ని అడిగితే ట్రంప్ను తరిమికొడతాం: ఇరాన్
ఇరాన్ దేశాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ తక్కువ అంచనా వేసినట్లున్నాయి, మా శక్తి ఏంటో ఆ దేశాలకు తెలిసి వస్తోందంటూ ఇరాన్ దేశాధినేతలు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఒకడుగు ముందుకు వేసి గత కొన్నిరోజులుగా అమెరికా దేశాధ్యక్షుడు ట్రంప్ యూరప్ దేశాలకు వెన్నెముకలాంటి గ్రీన్ ల్యాండును స్వాధీనం చేసుకుంటానంటూ బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఐతే యూరప్ దేశాలు గ్రీన్ ల్యాండును కాపాడమని ఇరాన్ దేశాన్ని అడిగితే చాలు... ట్రంప్ ను అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకుండా తరిమేస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడీ వ్యాఖ్యలు నెట్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
ఇరాన్ చూపిస్తున్న శక్తిని చూసి డొనాల్డ్ ట్రంపుతో పాటు నాటో దేశాలు కూడా ఉలిక్కిపడే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇరాన్ దేశం హిందూ మహాసముద్రంలో వున్న డియెగో గార్సియాపై రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అది హిందూ మహాసముద్రంలో చాలా చిన్న బ్రిటిష్-అమెరికన్ ప్రాంతం. చాలామంది దానిని ప్రపంచ పటంలో కూడా గుర్తించలేరు. సరిగ్గా అందుకే దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది.
ఈ ప్రాంతం ఇరాన్ దేశానికి సుమారుగా 4,000 కిలోమీటర్లు. దీన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, టెహ్రాన్ నుండి 4,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో రోమ్, ఏథెన్స్, కైరో నగరాలు కూడా ఉన్నాయి. దక్షిణ ఐరోపా కూడా సులభంగా చేరుకోగల దూరం అంది. లండన్, పారిస్ ఇంకాస్త దూరంలో ఉన్నాయి, కానీ దాని గురించి కూడా అంతగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తమ క్షిపణులు ఈ స్థాయి విధ్వంసం సృష్టించగలవని టెహ్రాన్ ఎవరికీ చెప్పలేదు. కాబట్టి వారు అబద్ధమైనా చెబుతూ ఉండాలి, లేదా నిఘా వర్గాలు అంచనా వేయడంలో ఘోరంగా పొరబడైనా వుండాలి. బహుశా ఈ రెండూ జరిగి ఉండవచ్చు.
కాకపోతే ఇరాన్ వదిలిన రెండు క్షిపణుల్లో ఒక క్షిపణి గమనాంతర ప్రయాణంలో ఆకాశంలోనే విఫలమై సముద్రంలో కూలిపోయింది. కనీసం విద్యుత్ సరఫరాను కూడా కొనసాగించలేని దేశంలో ఖండాంతర ఆయుధాలను తయారు చేసినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. రెండవ క్షిపణిని అమెరికాకు చెందిన ఒక యుద్ధనౌక SM-3 ఇంటర్సెప్టర్తో కూల్చివేసింది. దీనిని ట్రంప్ ఇప్పటికే యుద్ధంలో గెలిచినట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు అది వేరేసంగతి.
అసలు ఇప్పుడు ఎవరూ బయటకు చెప్పడానికి ఇష్టపడని విషయం ఏమిటంటే... ఇరాన్ క్షిపణి స్థావరాలపై బాంబు దాడి చేయడానికి డియాగో గార్సియాను ఉపయోగించుకోవడానికి బ్రిటన్ అధ్యక్షుడు కీర్ స్టార్మర్ వాషింగ్టన్కు అనుమతి ఇచ్చిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఈ దాడి జరగటం. అంటే, బ్రిటన్ అప్పుగా ఇచ్చిన స్థావరంపై ఇరాన్ బాంబు దాడి చేసింది. తమ వద్ద ఉందని ఎవరికీ తెలియని ఒక క్షిపణితో.
ఈ దాడితో ఈ యుద్ధం ఇప్పుడు పూర్తిగా కొత్త కోణాన్ని సంతరించుకుంది. ఇక వైట్ హౌస్లోని ట్రంప్ మాత్రం యుద్ధంలో ఇరాన్ పూర్తిగా బలహీనమైపోయిందంటూ విజయం ప్రకటించుకోవడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఐతే ఇరాన్ మొదట్నుంచీ చెబుతూనే వస్తోంది... యుద్ధం ఎప్పుడు ఆపాలో నిర్ణయించాల్సింది మీరు కాదు మేము అని. పరిస్థితి చూస్తుంటే అట్లాగే కనబడుతోంది. మొత్తమ్మీద ట్రంప్ పంటి కింద రాయిలా మారింది ఇరాన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్న దానిపై నాటో దేశాలు తీవ్రంగా ఆలోచనలో పడ్డాయి. ఏం చేస్తాయో చూడాల్సి వుంది.