సోమవారం, 23 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 23 మార్చి 2026 (14:17 IST)

గ్రీన్‌ల్యాండ్ కాపాడమని యూరప్ దేశాలు మమ్నల్ని అడిగితే ట్రంప్‌ను తరిమికొడతాం: ఇరాన్

ఇరాన్ దేశాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ తక్కువ అంచనా వేసినట్లున్నాయి, మా శక్తి ఏంటో ఆ దేశాలకు తెలిసి వస్తోందంటూ ఇరాన్ దేశాధినేతలు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఒకడుగు ముందుకు వేసి గత కొన్నిరోజులుగా అమెరికా దేశాధ్యక్షుడు ట్రంప్ యూరప్ దేశాలకు వెన్నెముకలాంటి గ్రీన్ ల్యాండును స్వాధీనం చేసుకుంటానంటూ బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఐతే యూరప్ దేశాలు గ్రీన్ ల్యాండును కాపాడమని ఇరాన్ దేశాన్ని అడిగితే చాలు... ట్రంప్ ను అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకుండా తరిమేస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడీ వ్యాఖ్యలు నెట్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
 
ఇరాన్ చూపిస్తున్న శక్తిని చూసి డొనాల్డ్ ట్రంపుతో పాటు నాటో దేశాలు కూడా ఉలిక్కిపడే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇరాన్ దేశం హిందూ మహాసముద్రంలో వున్న డియెగో గార్సియాపై రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అది హిందూ మహాసముద్రంలో చాలా చిన్న బ్రిటిష్-అమెరికన్ ప్రాంతం. చాలామంది దానిని ప్రపంచ పటంలో కూడా గుర్తించలేరు. సరిగ్గా అందుకే దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది.
 
ఈ ప్రాంతం ఇరాన్ దేశానికి సుమారుగా 4,000 కిలోమీటర్లు. దీన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, టెహ్రాన్ నుండి 4,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో రోమ్, ఏథెన్స్, కైరో నగరాలు కూడా ఉన్నాయి. దక్షిణ ఐరోపా కూడా సులభంగా చేరుకోగల దూరం అంది. లండన్, పారిస్ ఇంకాస్త దూరంలో ఉన్నాయి, కానీ దాని గురించి కూడా అంతగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తమ క్షిపణులు ఈ స్థాయి విధ్వంసం సృష్టించగలవని టెహ్రాన్ ఎవరికీ చెప్పలేదు. కాబట్టి వారు అబద్ధమైనా చెబుతూ ఉండాలి, లేదా నిఘా వర్గాలు అంచనా వేయడంలో ఘోరంగా పొరబడైనా వుండాలి. బహుశా ఈ రెండూ జరిగి ఉండవచ్చు.
 
కాకపోతే ఇరాన్ వదిలిన రెండు క్షిపణుల్లో ఒక క్షిపణి గమనాంతర ప్రయాణంలో ఆకాశంలోనే విఫలమై సముద్రంలో కూలిపోయింది. కనీసం విద్యుత్ సరఫరాను కూడా కొనసాగించలేని దేశంలో ఖండాంతర ఆయుధాలను తయారు చేసినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. రెండవ క్షిపణిని అమెరికాకు చెందిన ఒక యుద్ధనౌక SM-3 ఇంటర్‌సెప్టర్‌తో కూల్చివేసింది. దీనిని ట్రంప్ ఇప్పటికే యుద్ధంలో గెలిచినట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు అది వేరేసంగతి.
 
అసలు ఇప్పుడు ఎవరూ బయటకు చెప్పడానికి ఇష్టపడని విషయం ఏమిటంటే... ఇరాన్ క్షిపణి స్థావరాలపై బాంబు దాడి చేయడానికి డియాగో గార్సియాను ఉపయోగించుకోవడానికి బ్రిటన్ అధ్యక్షుడు కీర్ స్టార్మర్ వాషింగ్టన్‌కు అనుమతి ఇచ్చిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఈ దాడి జరగటం. అంటే, బ్రిటన్ అప్పుగా ఇచ్చిన స్థావరంపై ఇరాన్ బాంబు దాడి చేసింది. తమ వద్ద ఉందని ఎవరికీ తెలియని ఒక క్షిపణితో.
 
ఈ దాడితో ఈ యుద్ధం ఇప్పుడు పూర్తిగా కొత్త కోణాన్ని సంతరించుకుంది. ఇక వైట్ హౌస్‌లోని ట్రంప్ మాత్రం యుద్ధంలో ఇరాన్ పూర్తిగా బలహీనమైపోయిందంటూ విజయం ప్రకటించుకోవడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఐతే ఇరాన్ మొదట్నుంచీ చెబుతూనే వస్తోంది... యుద్ధం ఎప్పుడు ఆపాలో నిర్ణయించాల్సింది మీరు కాదు మేము అని. పరిస్థితి చూస్తుంటే అట్లాగే కనబడుతోంది. మొత్తమ్మీద ట్రంప్ పంటి కింద రాయిలా మారింది ఇరాన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్న దానిపై నాటో దేశాలు తీవ్రంగా ఆలోచనలో పడ్డాయి. ఏం చేస్తాయో చూడాల్సి వుంది.

Rajiv Kanakala: ఆహ్లాదకరమైన మ్యూజిక్ తో ఊరి కథలా తెరచాప ట్రైలర్అనన్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కైలాష్ దుర్గం నిర్మాతగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం తెరచాప. జోయల్ జార్జ్ దర్శకత్వంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రంలో నవీన్ రాజ్ శంకరపు, పూజ సుహాసిని, శ్రీలు ముఖ్యపాత్రలో నటించగా రాజీవ్ కనకాల, పృథ్వీరాజ్, జగదీష్ ప్రతాప్ బండారి, ఫిష్ వెంకట్, జబర్దస్త్ అశోక్, నాగి, అప్పారావు, రైసింగ్ రాజు, రాజేష్ భూపతి, నాగ వంశీ, శ్రీనివాస్ నేస, చంద్ర తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించారు.

Ram Charan: పెద్ది అప్ డేట్: రామ్ చరణ్ బర్త్ డే నాడు పెద్ది క్యారెక్టర్ పోస్టర్, బుకింగ్స్ ఓపెన్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న భారీ బ‌డ్జెట్ సినిమా పెద్ది. ఈ సినిమా ఆఖ‌రి దశ పనుల్లో వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా రూపొందుతుంది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, సినిమా షూటింగ్ ముగింపు దశలోకి చేరుకుని కీలక సన్నివేశాలు పూర్తవుతున్నాయి.

Diya: డిజిటల్ యుగంలో అవకాశాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు : రఘుకుంచెహైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో సింగర్, నటి దియా అందించిన ‘అరెరే.. అరెరే..’ (Arere.. Arere..) మ్యూజిక్ వీడియో ఆల్బమ్ విడుదల కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. బటర్‌ఫ్లై మ్యూజిక్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన ఈ మ్యూజిక్ వీడియో విడుదల వేడుకకు సినీ ప్రముఖులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజర‌య్యారు.

Anirudh Ravichander: ముప్పైవేల అభిమానులతో రికార్డు సృష్టించి కాన్సర్ట్ అందించిన అనిరుధ్ రవిచందర్రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ XV – 15 ఇయర్స్ విత్ యు.. టూర్‌లోని తొలి అంచెలో భాగంగా రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వడంతో హైదరాబాద్ ఒక మరపురాని రాత్రికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. గత రాత్రి గచ్చిబౌలి అవుట్‌డోర్ స్టేడియం అభిమానులతో నిండిపోయి, ఉత్సాహభరితమైన, శక్తివంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించింది.

A.R. Rahman: యమహా మ్యూజిక్ ఇండియా సంస్థ అంబాసడర్‌గా ఎ.ఆర్. రెహ్మాన్అకాడమీ అవార్డు తో సంగీత దర్శకుడిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గౌరవించబడుతున్న ఎ.ఆర్. రెహ్మాన్ భారతీయ సంగీతాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇది భారతదేశంలో సంగీత సంస్కృతిని అభివృద్ధి చేయాలనే యమహా మ్యూజిక్ ఇండియా సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం యమహా మ్యూజిక్ ఇండియా యొక్క దీర్ఘకాలిక కట్టుబాటుకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదల

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదలహైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ఒబెడా బ్రాండ్ పేరిట తమ ఇంజెక్టబుల్ సెమాగ్లుటైడ్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో టైప్ 2 మధుమేహ నిర్వహణ కోసం, అధునాతన జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ ఆధారిత చికిత్స లభ్యతను విస్తరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(డిజిసిఐ) ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయ కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్.

GLP-1 థెరపీకి వారానికి చికిత్స ఖర్చు రూ. 325 ఖర్చు, ఎలా?గ్లెన్‌మార్క్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్, పరిశోధన ఆధారిత గ్లోబల్ ఔషధ సంస్థ, ఈ రోజు భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం GLIPIQ(సెమాగ్లూటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది GLP-1 థెరపీకి అందుబాటులో ఉండే ధరలో కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తూ, రోగులకు ఆధునిక డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్తిని విస్తరిస్తుంది. చాలామంది రోగుల కోసం, అధునాతన ఇంజెక్టబుల్ థెరపీని ప్రారంభించే నిర్ణయం ఖర్చు, సంక్లిష్టత కారణంగా తరచుగా ఆలస్యమవుతుంది. ధరలో గణనీయమైన మెరుగుదల ద్వారా, GLIPIQ GLP-1 థెరపీకి ప్రాప్తిని విస్తరించి, విస్తృత రోగి వర్గంలో ముందుగానే చికిత్స ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతుంది.

జైడస్ బహుళ-మోతాదుల పెన్ పరికరంలో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌అహ్మదాబాద్: ఆవిష్కరణల ఆధారిత గ్లోబల్ లైఫ్‌సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో పేటెంట్ గడువు ముగిసిన తర్వాత సెమాగ్లిన్ టీఎం, మషెమా టీఎం మరియు ఆల్టర్మీ టీఎం బ్రాండ్ పేర్లతో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌ను విడుదల చేసింది. భారత ఔషధ నియంత్రణ జనరల్ (డీసీజీఐ) గతంలోనే టైప్ 2 మధుమేహం, ఊబకాయం రెండింటి చికిత్స కోసం సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి, విక్రయించడానికి ఆమోదం తెలిపింది.

ఎండు ద్రాక్షను తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండిరక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ఎండుద్రాక్ష సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. కిస్మిస్ పండ్లతో కలిగే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎండుద్రాక్ష తింటుంటే రక్తపోటు, మధుమేహం అదుపులో వుంటాయి. ఎండుద్రాక్షలో వున్న పీచు పదార్థం జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంలో కిస్మిస్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. క్యాల్షియం అధికంగా వుండే కిస్మిస్‌లను పాలలో కలుపుకుని తింటే ఎముక పుష్టి కలుగుతుంది. ఎండుద్రాక్ష తినేవారి చర్మం ముడతలు పడకుండా కాంతివంతంగా వుంటుంది. రాత్రిపూట పది ఎండు ద్రాక్షలను నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది.

కంటెంట్, వాణిజ్యాల సమ్మిళిత ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నజెన్ ఆల్ఫా వెల్లడించిన ఏఎస్‌సీఐ అధ్యయనంవ్లాగ్‌లలో కలిసిపోయిన షార్ట్స్, గేమ్‌ప్లేలో కలిసిపోయి, స్నేహితుడి సిఫార్సులా అనిపించే స్పాన్సర్డ్ కంటెంట్‌కు దారితీస్తాయి. వాళ్లు స్క్రీన్‌ను ఒక్క క్షణం కూడా వదలడం లేదు. జెన్ ఆల్ఫా డిజిటల్ స్ట్రీమ్‌ను చూడదు, దానిలోనే జీవిస్తుంది. లీనమయ్యే, వాణిజ్యపరంగా చురుకైన ఈ వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోడానికే అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ASCI) అకాడమీ పూనుకుంది. ఫ్యూచర్‌ బ్రాండ్స్ కన్సల్టింగ్‌తో కలిసి, ASCI అకాడమీ వాట్ ది సిగ్మా? అనే ఒక మార్గదర్శక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధన అధ్యయ నాన్ని విడుదల చేసింది.
