సోమవారం, 30 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : సోమవారం, 30 మార్చి 2026 (19:55 IST)

హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవకపోతే సర్వనాశనం చేస్తా: ఇరాన్‌కు ట్రంప్ లేటెస్ట్ వార్నింగ్

ట్రంప్.. చెప్పింది చేయకపోవడం, చెప్పనిది చేయడం ఆయన స్టైల్ అంటున్నారు ఆయనను బాగా దగ్గరగా నిశితంగా గమనించినవాళ్లు. అట్లాగే ట్రంప్ వ్యవహార శైలి కూడా వుంటోంది. తొలుత ఇరాన్ టాప్ లీడర్ ఖమేనీ అంతం అని చెప్పి ఆయనను మట్టుబెట్టారు. ఆ తర్వాత ఇరాన్ తన కాళ్లబేరానికి వస్తే.. తదుపరి ప్రణాళిక అమలు చేద్దామని అనుకున్నారు కానీ అది కాస్తా బెడిసికొట్టింది. ఇరాన్ పంటి కింద రాయిలా మారింది.

వరసబెట్టి గల్ఫ్ దేశాల్లో వున్న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలను చాలా తక్కువ రకం డ్రోన్లు, క్షిపణులతో పేల్చేస్తోంది. దీనితో అమెరికాకు బిలియన్ డాలర్లలో నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఈ పరిణామంతో విసుగెత్తిపోయిన ట్రంప్ ఇక అమెరికా ఉగ్రరూపం చూపిస్తానని అంటున్నారు. ఇరాన్ వెనువెంటనే హర్మూజ్ జలసంధిని భేషరుతుగా తెరిస్తే చర్చలు జరుపుతామనీ, లేదంటే తాము చేయబోయే దాడితో ఇరాన్ దేశం సర్వనాశనం అవుతుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
 
ఇప్పటివరకూ తాము ఉద్దేశ్యపూర్వకమైన దాడి చేయలేదనీ, తమ సహనాన్ని పరీక్షిస్తే ఫలితాలు తీవ్రంగా వుంటాయంటూ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ దేశంలో వున్న చమురు మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ కేంద్రాలను పేల్చేస్తామని అన్నారు. తమ దాడి ఈసారి మామూలుగా వుండదనీ, ఆ దాడితో ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, చమురు బావులు అన్నీ నేలమట్టం చేస్తామని అన్నారు. 90 శాతం ఆదాయాన్ని ఇచ్చే ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని ఆక్రమిస్తామనీ, తద్వారా ఇరాన్ వెన్ను విరగ్గొడతామని అన్నారు.
 
మరోవైపు అమెరికా హెచ్చరికలను ఇరాన్ ఏమాత్రం పట్టించుకోవడంలేదు. వస్తే రండి చూసుకుందాం అన్నట్లుగా దాని వ్యవహారం వుంది. చివరి శ్వాస వరకూ పోరాడుతూనే వుంటామంటున్నారు అక్కడి నాయకులు. దీనితో ఈ యుద్ధం ఒక పట్టాన ముగిసేటట్లు కనిపించడంలేదు. ఇలాగే సాగితే మాత్రం ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఆర్థిక మాంద్యంలోకి వెళ్లిపోతాయనీ, దుర్భర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఖైదీలకు 23 చిత్రాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తాం : సౌమ్య మిశ్రామల్లేశం, మెట్రో 8am వంటి ఆలోచనత్మక సినిమాలను రూపందించిన దర్శకుడు రాజ్ రాచకొండ రూపొందించిన చిత్రం 23 (ఇరవై మూడు). నేరస్థుల పరివర్తన, నేరలను తగ్గిస్తుందనే కథంశం తో రూపొందిన '23' గతఏడాది విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు గద్దర్ స్పెషల్ జ్యురీ అవార్డు ను దక్కించుకుంది.

హనీ మేడమ్ సెల్ఫీ ప్లీజ్ అంటూ నటి నడుమును అసభ్యంగా తాకిన వ్యక్తి, వీడియో వైరల్సెలబ్రిటీలు బైటకొస్తే వారికి అభిమానులతో ఇబ్బంది కలుగుతున్న సందర్భాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. మరీముఖ్యంగా హీరోయిన్లకు కలిగే అసౌకర్యం అంతాఇంతా కాదు. తాజాగా మలయాళీ నటి హనీరోజ్ పట్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. కేరళలో ఓ సిటీలోని షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి హనీరోజ్ రాగా ఆమెతో సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అభిమానులు ఎగబడ్డారు. హనీరోజ్ వారితో సెల్ఫీలు దిగుతుండగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆమె నడుముపైనా, వెనుకభాగం పైనా అసభ్యంగా తాకారు. దీనితో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఐతే వారిపై ఎలాంటి ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయకుండా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.

Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో చిత్రం ప్రకటనబాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన తదుపరి పెద్ద సినిమా ప్రాజెక్ట్‌పై పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ‘మాతృభూమి: మై వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్’ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న ఆయన, తాజాగా తన కొత్త సినిమాను ప్రకటించారు. ఇది యాక్షన్-థ్రిల్లర్ మూవీగా ఉండగా, దీనికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. దర్శకుడితో తీసుకున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఈ సినిమా ఇంకా టైటిల్ నిర్ణయించలేదని తెలిపారు. ఈ చిత్రం 2027 ఈద్ సందర్భంగా విడుదల కావచ్చని సమాచారం. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడుతుందని, 2026 ఏప్రిల్‌లో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

Hema: ఆ టైంలో మా ఇంటికి పనిమనిషి కూడా రానంది : హేమ ఆవేదనగతంలో బెంగుళూరులో జరిగిన డ్రగ్స్ కేసులో నటి హేమ వుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా ప్రచారం చేయడంతో తాను తీవ్రంగా మానసికంగా క్రుంగిపోయాననీ, తన తప్పు ఏమీలేకుండానే నేను మానసిక క్షోభను అనుభవించాననీ, ఇది తెలిసిన తర్వాత మా ఇంటి పనిమనిషి కూడా ఇంటికి రానంది, ఆ క్షణం చనిపోవాలనుకున్న అని నటి హేమ ఆవేదన వ్యక్తంచేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన న్యాయపోరాటంలో కోర్టు కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. నేడు హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో మీట్ ది ప్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది.

Dhurandhar sequel collections:: ధురందర్ ది రివెంజ్ 11 రోజుల్లోనే ₹1365 కోట్లను వసూలు చేసిందిరెండవ వారాంతంలో కూడా రికార్డుల పరంపరను కొనసాగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా ₹1365 కోట్ల రూపాయలను ధురందర్ ది రివెంజ్ వసూలు చేసిందని చిత్ర టీమ్ ఓ పోస్టర్ ను విడుదల చేసింది.జియో స్టూడియోస్ & బి62 స్టూడియోస్ వారి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ధురందర్ ది రివెంజ్ తన చారిత్రాత్మక బాక్సాఫీస్ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన ₹1365 కోట్లు మరియు భారతదేశంలో ₹867 కోట్ల నికర వసూళ్లతో, సర్వకాలిక తిరుగులేని హిందీ చిత్రంగా నిలిచింది. కేవలం 11 రోజుల్లోనే ధురందర్ (పార్ట్ 1) వసూళ్లను అధిగమించడం, దాని అసాధారణమైన ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణకు మరియు అన్ని మార్కెట్లలో దాని ఆధిపత్యానికి నిదర్శనం.

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?సీజనల్ వ్యాధులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆటలమ్మ వంటి పొంగు వ్యాధులతో పాటు టైఫాయిడ్ కూడా వ్యాపిస్తోంది. టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణవ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే పదార్థాలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ సమయంలో తినకుండా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎక్కువ పీచు పదార్థాలున్న వాటిని తినకూడదు. ఎందుకంటే పీచు పదార్థాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, ఇది పేగులపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. అలాగే ముడి బియ్యం, తృణధాన్యాలు వంటివి కాకుండా తెల్లటి అన్నం లేదా జావ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యంతమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్‌ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్‌ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ రూపొందించబడింది.

రవీనా టాండన్, రాషా థడానీలతో తల్లి-కూతుళ్ల నమ్మకాన్ని వేడుక చేసిన గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ తమ తాజా ప్రచారంలో నటి రవీనా టాండన్‌తో తమ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, రాషా థడానీని తమ నూతన ప్రచారంలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ప్రచారం ద్వారా, ఇంట్లోనే సులభంగా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవడాన్ని వేడుకగా చేస్తూనే, బ్రాండ్ యొక్క కీలక విలువలలో ఒకటైన నమ్మకాన్ని చాటిచెప్పడానికి నిజ జీవితంలోని ఈ తల్లి-కూతుళ్ల ద్వయాన్ని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ ప్రచారం, గార్నియర్ కలర్ నాచురల్స్ యొక్క విశ్వసనీయమైన, సహజంగా కనిపించే హెయిర్ కలర్ వారసత్వాన్ని, రవీనా యొక్క కాలాతీత ఆకర్షణను రాషా యొక్క తాజా, నూతన తరపు అనుబంధాన్ని మేళవించి, బ్రాండ్‌కు ఒక సహజమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.
