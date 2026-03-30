హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవకపోతే సర్వనాశనం చేస్తా: ఇరాన్కు ట్రంప్ లేటెస్ట్ వార్నింగ్
ట్రంప్.. చెప్పింది చేయకపోవడం, చెప్పనిది చేయడం ఆయన స్టైల్ అంటున్నారు ఆయనను బాగా దగ్గరగా నిశితంగా గమనించినవాళ్లు. అట్లాగే ట్రంప్ వ్యవహార శైలి కూడా వుంటోంది. తొలుత ఇరాన్ టాప్ లీడర్ ఖమేనీ అంతం అని చెప్పి ఆయనను మట్టుబెట్టారు. ఆ తర్వాత ఇరాన్ తన కాళ్లబేరానికి వస్తే.. తదుపరి ప్రణాళిక అమలు చేద్దామని అనుకున్నారు కానీ అది కాస్తా బెడిసికొట్టింది. ఇరాన్ పంటి కింద రాయిలా మారింది.
వరసబెట్టి గల్ఫ్ దేశాల్లో వున్న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలను చాలా తక్కువ రకం డ్రోన్లు, క్షిపణులతో పేల్చేస్తోంది. దీనితో అమెరికాకు బిలియన్ డాలర్లలో నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఈ పరిణామంతో విసుగెత్తిపోయిన ట్రంప్ ఇక అమెరికా ఉగ్రరూపం చూపిస్తానని అంటున్నారు. ఇరాన్ వెనువెంటనే హర్మూజ్ జలసంధిని భేషరుతుగా తెరిస్తే చర్చలు జరుపుతామనీ, లేదంటే తాము చేయబోయే దాడితో ఇరాన్ దేశం సర్వనాశనం అవుతుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
ఇప్పటివరకూ తాము ఉద్దేశ్యపూర్వకమైన దాడి చేయలేదనీ, తమ సహనాన్ని పరీక్షిస్తే ఫలితాలు తీవ్రంగా వుంటాయంటూ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ దేశంలో వున్న చమురు మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ కేంద్రాలను పేల్చేస్తామని అన్నారు. తమ దాడి ఈసారి మామూలుగా వుండదనీ, ఆ దాడితో ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, చమురు బావులు అన్నీ నేలమట్టం చేస్తామని అన్నారు. 90 శాతం ఆదాయాన్ని ఇచ్చే ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని ఆక్రమిస్తామనీ, తద్వారా ఇరాన్ వెన్ను విరగ్గొడతామని అన్నారు.
మరోవైపు అమెరికా హెచ్చరికలను ఇరాన్ ఏమాత్రం పట్టించుకోవడంలేదు. వస్తే రండి చూసుకుందాం అన్నట్లుగా దాని వ్యవహారం వుంది. చివరి శ్వాస వరకూ పోరాడుతూనే వుంటామంటున్నారు అక్కడి నాయకులు. దీనితో ఈ యుద్ధం ఒక పట్టాన ముగిసేటట్లు కనిపించడంలేదు. ఇలాగే సాగితే మాత్రం ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఆర్థిక మాంద్యంలోకి వెళ్లిపోతాయనీ, దుర్భర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.