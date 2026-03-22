పాక్పై అమెరికా దాడి చేస్తే... మేం భారత్పై దాడి చేస్తాం : అబ్దుల్ బాసిత్
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతోన్న ఉద్రిక్తతలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్ మాజీ రాయబారి అబ్దుల్ బాసిత్ భారత్ను ఉద్దేశిస్తూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ అణు కార్యక్రమం లక్ష్యంగా అమెరికా దాడులు చేస్తే.. భారత్లోని దిల్లీ, ముంబై వంటి నగరాలపై బాంబులు వేస్తామంటూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు.
2014-2017 వరుకు బాసిత్ భారత్లో పాక్ దౌత్యవేత్తగా పనిచేశారు. తాజాగా ఓ చర్చా కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ.. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నుంచి తమ దేశానికి ఏదైనా ముప్పు వాటిల్లితే.. మరో ఆలోచన లేకుండా భారత్పై దాడులకు దిగుతామని నోరుపారేసుకున్నారు. అమెరికా తమపై దాడి చేస్తే.. గల్ఫ్లోని ఆ దేశ స్థావరాలను, ఇజ్రాయెల్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం తమకు కష్టతరమవుతుందన్నారు.
ఈ క్రమంలో భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం తప్ప తమకు మరో మార్గం లేదంటూ బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడారు. ఇందుకు పాక్ ఏ మాత్రం వెనకాడబోదన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కాగా.. బాసిత్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై భారత్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.