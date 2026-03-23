గిల్లితే కాటేస్తాం, ఇరాన్ వార్నింగ్: ట్రంప్ 5 అడుగులు వెనక్కి, యుద్ధం విరమణ అంటూ...
గిల్లితే కాటేస్తా అనేది త్రాచుపాముకి సంబంధించినది. తన దారినే తనుపోతుంటే దాన్ని ఎవరైనా గిల్లితే మాత్రం చస్తానని తెలిసినా కాటు వేసేందుకు మాత్రం వెనకాడదు. ఇప్పుడు ఇరాన్ పరిస్థితి అచ్చం అలాగే వుందని చెప్పుకుంటున్నారు. అసలు విషయానికి వస్తే... హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల లోపుగా తెరవాలని లేదంటే భీకర దాడులు చేస్తామంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కొత్త పల్లవి అందుకున్నారు. 5 రోజుల పాటు ఇరాన్ పైన ఎలాంటి దాడులు చేయబోమని తెలిపారు.
ఇరాన్ అధికారులతో తాము చర్చలు జరుపుతున్నామనీ, ఈ చర్చలు పురోగతి సాధించి ఫలితాలు సాధిస్తాయని వెల్లడించారు. ఐతే ఇరాన్ నుంచి మాత్రం ఎలాంటి ప్రకటనా వెలువడకపోవడం గమనార్హం. పైగా తాము విధించిన షరతులు అంగీకరిస్తేనే యుద్ధం ఆపుతామనీ, లేదంటే దాన్ని కొనసాగిస్తూనే వుంటామని ఇరాన్ ఇదివరకే స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపధ్యంలో ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మా పవర్ ప్లాంట్లపై ఒక్క బాంబు పడినా గల్ఫ్ దేశాలు అంధకారమే: ఇరాన్
హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లో తెరవకుంటే ఇరాన్లోని పవర్ ప్లాంట్లను ధ్వంసం చేస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిక చేయగా, దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ గట్టి హెచ్చరిక చేసింది. తమ పవర్ ప్లాంట్పై ఒక్కటంటే ఒక్క బాంబు పడిందో.. గల్ఫ్ దేశాల్లోని పవర్ ప్లాంట్లన్నింటీ పేల్చివేసి అంధకారం చేస్తామంటూ బహిరంగ హెచ్చరిక చేసింది. ఇరాన్ కేవలం హెచ్చరికలతో వదిలిపెట్టలేదు. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి స్టేషన్లు, విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఫోటోలను రిలీజ్ చేసింది.
ఇరాన్ దేశంలోని ఒక్క పవర్ ప్లాంట్ మూతపడినా, దాడి జరిగినా గల్ఫ్ దేశాల్లోని ప్రతి పవర్ ప్లాంట్ను నేలమట్టం చేస్తామని, దాడులతో విధ్వంసం సృష్టిస్తామని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా హర్మూజ్ జలసంధి తెరిచే ఉందని, దాన్ని ఎవరూ మూసివేయలేదని స్పష్టంచేసింది. అంతేకాకుండా, బీమా కంపెనీలు క్లెయిమ్ ఇవ్వవనే భయంతో, బీమా రాదనే భయంతో హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి నౌకలు వెళ్లడం లేదని, ఎవరూ దాన్ని అడ్డుకోవడం లేదని ఇరాన్ వెల్లడించింది.