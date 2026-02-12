ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది.. కంటి చూపు పోయిందా?
పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని, క్రికెట్ దిగ్గజం, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆయన కుడి కన్ను కంటి చూపు 85 శాతం మేరకు పోయినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. జైలు గదిలో సుధీర్ఘకాలంగా ఒంటరిగా ఉంచడంతో ఆయన కంటి చూపు కోల్పోతున్నారని, ఆరోగ్య పరిస్థితి నానాటికీ క్షీణిస్తోందని సుప్రీంకోర్టు నియమించిన న్యాయవాది పరిశీలనలో వెల్లడైంది. ఈ పరిణామాలపై స్పందించిన కోర్టు.. వెంటనే ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది.
ప్రస్తుతం ఇమ్రాన్ ఖాన్ పలు అవినీతి కేసుల్లో అరెస్టయి, జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. రావల్పిండిలోని జైల్లో ఆయన ఉంటే, జైలు సిబ్బంది సైతం ఆయన పట్ల అమానవీయంగా ప్రవరిస్తున్నట్టు సమాచారం.
ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వెలువడుతున్న కథనాల మేరకు.. మూడు, నాలుగు నెలల క్రితం వరకు తన కుడి కన్ను చూపు సరిగ్గానే ఉందని, ఆ తర్వాత మసకగా కనిపించడం మొదలైందని న్యాయవాదితో ఇమ్రాన్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయాన్ని జైలు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ పట్టించుకోలేదన్నారు. దాంతో పరిస్థితి విషమించి పూర్తిగా కంటిచూపు కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని న్యాయవాదికి వివరించారు. ప్రస్తుతం తన కుడికన్ను 85 శాతం చూపు కోల్పోయినట్లు చెప్పారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ను జైల్లో ఏకాంతంగా ఉంచడంతోపాటు ఆయనకు సకాలంలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం లేదని, కుటుంబీకులను కూడా కలవకుండా జైలు అధికారులు అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే కోర్టు నియమించిన అమికస్ క్యూరీ.. జైల్లో ఉన్న ఇమ్రాన్తో భేటీ అయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా ఇమ్రాన్ ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యలను వివరిస్తూ కోర్టుకు నివేదిక సమర్పించారు. రెండున్నరేళ్లుగా ఒంటరిగా గదిలో ఉంచారని, దీంతో మానసికంగా, శారీరక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని అందులో పేర్కొన్నారు.