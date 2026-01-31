13.5 టన్నుల బంగారం, 23 టన్నుల నగదు- చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష (video)
చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష విధించడం జరిగింది. అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవినీతిపై జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఉద్యమం కింద పది లక్షల మందికి పైగా అధికారులు శిక్షలు ఎదుర్కొన్నారు.
ఇందులో కేవలం చిన్న అధికారులే కాకుండా, మంత్రులు, గవర్నర్లు మరియు సైనికాధికారులు కూడా ఉండటం గమనార్హం. చైనాలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న పోరాటంలో ఒక సంచలన తీర్పు వెలువడింది. తాజాగా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీ నివాసంలో, మాజీ మంత్రి టాంగ్ రెన్జియాన్ వ్యవహారాల్లో బయటపడిన ఆస్తులు చూసి అధికారులు షాక్కు గురయ్యారు.
తనిఖీల్లో ఏకంగా 13.5 టన్నుల బంగారం, 23 టన్నుల నగదు, అనేక లగ్జరీ వాహనాలు లభ్యమయ్యాయి. 2007 నుంచి 2024 వరకు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి, ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, ఉద్యోగ నియామకాల ద్వారా దాదాపు రూ. 334 కోట్ల మేర లంచాలు తీసుకున్నట్లు కోర్టు విచారణలో రుజువైంది.
నేరం రుజువైన నేపథ్యంలో టాంగ్ రెన్జియాన్కు మరణశిక్షను విధిస్తూనే, కోర్టు ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చింది. ఆయన తన తప్పును అంగీకరించడంతో ఉరిశిక్షను రెండేళ్ల పాటు వాయిదా వేసింది.
ఈ రెండేళ్లలో ఆయన ప్రవర్తన బాగుంటే, మరణశిక్ష జీవిత ఖైదుగా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆయనపై జీవితకాల రాజకీయ నిషేధం విధించడంతో పాటు, ఆయన అక్రమంగా సంపాదించిన మొత్తం ఆస్తులను జప్తు చేసి ప్రభుత్వ ఖజానాకు తరలించాలని కోర్టు ఆదేశించింది.