సుంకాల ద్వారా భారత్-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని ఆపాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గత సంవత్సరం భారతదేశం- పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని నిలిపివేసినట్లు చేసిన వాదనను పునరావృతం చేశారు. ఇది సుంకాల ద్వారా అణ్వాయుధంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. "నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. ఎనిమిది యుద్ధాలలో, కనీసం ఆరు యుద్ధాలు సుంకాల కారణంగా పరిష్కరించబడ్డాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, 'మీరు ఈ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించకపోతే, నేను మీ నుండి సుంకాలు వసూలు చేయబోతున్నాను, ఎందుకంటే ప్రజలు చంపబడటం నేను చూడకూడదనుకుంటున్నాను" అని ట్రంప్ మంగళవారం ఫాక్స్ బిజినెస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.
భారతదేశం-పాకిస్తాన్ లాగా.. నా అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇది ఒక అణు యుద్ధం అయ్యేది. వారు నిజంగా దాని వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు, 10 విమానాలను కాల్చివేశారు. వారు దాని వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.. అని ట్రంప్ అన్నారు. పాకిస్తాన్ ప్రధాన మంత్రి, 'అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మనల్ని పోరాటాన్ని ఆపమని బలవంతం చేసినప్పుడు కనీసం 10 మిలియన్ల ప్రాణాలను కాపాడాడు' అని చెప్పారని ఆయన అన్నారు.
ఎందుకంటే వారు అణ్వాయుధం వైపు మొగ్గు చూపబోతున్నారని, సుంకాలు లేకుండా, అది జరగదని ట్రంప్ అన్నారు. గత ఏడాది మే 10న వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించిన తర్వాత రెండు పొరుగు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించినప్పటి నుండి, భారతదేశం-పాకిస్తాన్ ఘర్షణను ఆపినందుకు ట్రంప్ 80 సార్లకు పైగా తన ఘనతను ప్రకటించుకున్నారు.
మూడవ పక్ష జోక్యాన్ని భారతదేశం నిరంతరం తిరస్కరిస్తూనే ఉంది. ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గామ్ దాడిలో 26 మంది పౌరులు మరణించినందుకు ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారతదేశం గత ఏడాది మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ను ప్రారంభించింది.