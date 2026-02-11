బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026 (10:31 IST)

సుంకాల ద్వారా భారత్-పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని ఆపాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్

donald trump
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గత సంవత్సరం భారతదేశం- పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని నిలిపివేసినట్లు చేసిన వాదనను పునరావృతం చేశారు. ఇది సుంకాల ద్వారా అణ్వాయుధంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. "నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. ఎనిమిది యుద్ధాలలో, కనీసం ఆరు యుద్ధాలు సుంకాల కారణంగా పరిష్కరించబడ్డాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, 'మీరు ఈ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించకపోతే, నేను మీ నుండి సుంకాలు వసూలు చేయబోతున్నాను, ఎందుకంటే ప్రజలు చంపబడటం నేను చూడకూడదనుకుంటున్నాను" అని ట్రంప్ మంగళవారం ఫాక్స్ బిజినెస్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు. 
 
భారతదేశం-పాకిస్తాన్ లాగా.. నా అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇది ఒక అణు యుద్ధం అయ్యేది. వారు నిజంగా దాని వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు, 10 విమానాలను కాల్చివేశారు. వారు దాని వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.. అని ట్రంప్ అన్నారు. పాకిస్తాన్ ప్రధాన మంత్రి, 'అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మనల్ని పోరాటాన్ని ఆపమని బలవంతం చేసినప్పుడు కనీసం 10 మిలియన్ల ప్రాణాలను కాపాడాడు' అని చెప్పారని ఆయన అన్నారు. 
 
ఎందుకంటే వారు అణ్వాయుధం వైపు మొగ్గు చూపబోతున్నారని, సుంకాలు లేకుండా, అది జరగదని ట్రంప్ అన్నారు. గత ఏడాది మే 10న వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వం వహించిన తర్వాత రెండు పొరుగు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించినప్పటి నుండి, భారతదేశం-పాకిస్తాన్ ఘర్షణను ఆపినందుకు ట్రంప్ 80 సార్లకు పైగా తన ఘనతను ప్రకటించుకున్నారు. 
 
మూడవ పక్ష జోక్యాన్ని భారతదేశం నిరంతరం తిరస్కరిస్తూనే ఉంది. ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గామ్ దాడిలో 26 మంది పౌరులు మరణించినందుకు ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్, పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారతదేశం గత ఏడాది మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను ప్రారంభించింది.

Yash: యశ్ టాక్సిక్ చిత్రానికి హిస్టారికల్ ఓవర్సీస్ డీల్ కుదుర్చుకున్న ఫార్స్ ఫిల్మ్

Yash: యశ్ టాక్సిక్ చిత్రానికి హిస్టారికల్ ఓవర్సీస్ డీల్ కుదుర్చుకున్న ఫార్స్ ఫిల్మ్రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన ‘టాక్సిక్’ సినిమా విడుదలకు ముందే అన్ని రికార్డుల్ని బద్దలు కొట్టేస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు తన ప్రతిష్టాత్మకమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మేరకు రికార్డ్ బ్రేకింగ్ డీల్ జరిగింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అదొక చారిత్రాత్మక డీల్‌గా నిలిచింది. ఏకంగా రూ. 120 కోట్లకు హక్కుల్ని సొంతం చేసుకున్నారన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ డీల్ భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమను ఆశ్చర్యపరిచింది.

రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో "కొచ్చడియాన్" చిత్ర నిర్మాత నాలుగు వారాల్లో రూ.2.5 కోట్లు చెల్లించాలని లేదా ఆరు నెలల పాటు జైలుశిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించింది.

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేని

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేనిసంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా ఈ నెల 14న తెలుగు, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణి

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణిమహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా మహాశివుడిని పూజిస్తూ రూపొందిన "శివోహం" పాట ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం సోమవారం హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ పాటను రాధాకేశవ్ సమర్పణలో పొత్తపు కేశవరెడ్డి నిర్మించారు. దామురెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. యశోకృష్ణ సంగీతాన్ని అందించిన శివోహం పాటను ప్రసిద్ధ మలయాళ గాయకుడు మధు బాలకృష్ణన్ పాడారు.

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్‘జాతిరత్నాలు’తో హాస్య చిత్రాలలో కొత్త పంథాను సృష్టించిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్, ఇప్పుడు ‘ఫంకీ’తో మరోసారి థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించడానికి వస్తున్నారు. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Watch More Videos

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్భారతదేశంలోని ప్రముఖ వెండి తయారీ, ఎగుమతి సంస్థ అయినటువంటి ACPL ఎక్స్‌పోర్ట్స్, దేశీయ మరియు డిజిటల్ రిటైల్ రంగంలో వ్యూహాత్మక విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం మొట్టమొదటి డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన TrueSilverను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ACPL యొక్క దశాబ్దాల ప్రపంచ తయారీ నైపుణ్యంపై నిర్మించబడిన TrueSilver, ఆధునిక, డిజైన్-ఆధారిత మరియు డిజిటల్ స్థానిక బ్రాండ్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క నైపుణ్యం, నాణ్యతా ప్రమాణాలను నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. రోజువారీ వెండి ఆభరణాలకు పెరుగుతున్న దేశీయ డిమాండ్‌ను పరిష్కరించడం ఈ బ్రాండ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండి

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండిబెంగుళూరు: అమెజాన్ ఇండియా మీ వ్యాలెంటైన్స్ డే వేడుకలను మరింత అర్ధవంతంగా చేసేందుకు, ప్రత్యేకంగా కూర్చిపెట్టిన తన వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో సంసిద్ధంగా ఉన్నది. రొమాంటిక్ సర్ప్రైజ్‌లు మొదలుకుని, స్వయంసంరక్షణ ట్రీట్స్, ఫ్రెండ్‌షిప్ వేడుకలు, ఆలోచించి చేసే పనుల వరకు, వేడుకలు చేసుకోవటాన్ని అమెజాన్ ప్రతి ఒక్కరికీ సులభం చేస్తోంది. తాజా పూల డెలివరీలు మొదలుకుని, నోరూరించే చాక్లెట్లు, ఫ్యాషన్ ఫార్వార్డ్ లుక్స్, స్మార్ట్ టెక్, మూడ్‌ను సిద్ధం చేసే గృహాలంకరణ వరకు ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున విస్తృత శ్రేణి సెలక్షన్‌ను కనుగొనండి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com