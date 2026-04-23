భారత్ నరక కూపం కాదు ఎంతో గొప్ప దేశం, రీపోస్ట్ చిక్కు నుంచి బైటపడేందుకు ట్రంప్
సోషల్ మీడియాలో ఎవరో భావాలను గబుక్కున రీపోస్ట్ చేస్తే వచ్చే చిక్కులు అంతాఇంతా కాదు. ఇలాంటివి చాలామందికి జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా చిక్కుకున్నారు. భారత్ నరక కూపంతో పోల్చుతూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్టును ఆయన రీపోస్ట్ చేయడంతో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీనిపై ఆయన్ను వరుసగా ప్రశ్నలు సంధించడంతో నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టారు. భారత్ ఎంతో గొప్ప దేశం... నా మిత్రుడు అక్కడ ఉన్నత స్థానంలో వున్నారు అంటూ పేర్కొన్నారు. దీనితో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న రచ్చకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే ప్రయత్నం చేసారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై భారతదేశంలోని అమెరికా ఎంబసీ కూడా స్పందించింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంపుకి చాలా బలమైన కౌంటర్ ఇచ్చింది ఇరాన్ దేశం. భారతదేశం, చైనాతో పాటు మరికొన్ని దేశాలను నరకాలతో పోలుస్తూ అమెరికన్ రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ షేర్ చేసిన లేఖను ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేయడంపై ఇరాన్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. భారతదేశం నాగరికతకు పుట్టినిల్లు అంటూ హైదరాబాదులోని ఇరాన్ ఎంబసీ పోస్ట్ షేర్ చేసింది.
ట్రంప్ చేసిన రీపోస్ట్ ఏంటి?
అమెరికన్ రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టును పెట్టారు. అందులో... ఆసియా దేశాల నుంచి మహిళలు 9వ నెలలో అమెరికాకు వస్తారు. ఇక్కడే బిడ్డకు జన్మనిస్తారు. అమెరికా చట్టాలేమో ఆ బిడ్డను వెంటనే అమెరికా పౌరసత్వం ఇస్తాయి. ఆ తర్వాత వారు తమ కుటుంబ సభ్యులందరినీ భారత్, చైనా లేదా మరేదైనా నరకం నుంచి ఇక్కడి తీసుకుని వచ్చేస్తారు అంటూ లేఖను పోస్ట్ చేసారు. ఈ పోస్టును ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేసారు.
భారత్, చైనాలు మహోన్నత నాగరికతలు కలిగినవి
ట్రంప్ రీపోస్టుకి ఇరాన్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. భారతదేశం, చైనా దేశాల నాగరికతలు మానవాళికే మహోన్నతమైన నాగరికతలకు పుట్టినిల్లు వంటివి. ఇరాన్ నాగరికతను అంతం చేస్తామని ఓ యుద్ధ నేరస్థుడైన అధ్యక్షుడు చెప్పడమే అసలైన నరకం. భారత్, చైనా నాగరికతలు నాలుగు వేల ఏళ్ల క్రితం పుట్టినవి. ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైన నాగరికతలు. ఈ రెండు దేశాల నాగరికతలు వేర్వేరు భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో విలసిల్లినా ఆసియా చరిత్రపై బలమైన ప్రభావాన్ని కలిగి వున్నాయి. ప్రపంచంలో ఈ రెండు దేశాలు ఆర్థిక శక్తులుగా ఎదుగుతున్నాయి. పర్షియా నాగరికత కూడా పురాతనమైనదే. అమెరికా చరిత్రకు కేవలం 250 ఏళ్లే అంటూ విమర్శించారు.