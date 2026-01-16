మత్స్య, ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో అభివృద్ధి.. ఇజ్రాయేల్తో సంతకం చేసిన భారత్
మత్స్య, ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో ఇజ్రాయెల్ అధునాతన సాంకేతికతలు, ఆవిష్కరణలను, భారతదేశ విస్తారమైన జల వనరులను గుర్తిస్తూ, ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భారతదేశం, ఇజ్రాయెల్ ఒక ఉమ్మడి మంత్రిత్వ ప్రకటనపై సంతకం చేశాయి.
జనవరి 13-15 తేదీలలో ఇజ్రాయెల్లోని ఐలాట్లో జరిగిన బ్లూ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ: సీ ది ఫ్యూచర్ 2026 అనే రెండవ ప్రపంచ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనడానికి కేంద్ర మత్స్య శాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి భారత ప్రతినిధి బృందం సందర్శించిన సందర్భంగా ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు.
ఉమ్మడి ప్రకటన పరస్పర ఆసక్తి ఉన్న బహుళ రంగాలలో సహకారం కోసం సమగ్ర చట్రాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. రీసర్క్యులేటింగ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ , బయోఫ్లోక్, కేజ్ కల్చర్, ఆక్వాపోనిక్స్, ఓషనేరియం సహా అక్వేరియం వ్యవస్థలు, అధిక దిగుబడినిచ్చే జాతుల పెంపకంలో నైపుణ్యం వంటి అధునాతన ఆక్వాకల్చర్ టెక్నాలజీలలో ఉమ్మడి పరిశోధన, అభివృద్ధి సహకారం ముఖ్య రంగాలలో ఉన్నాయి.
భారతదేశం-ఇజ్రాయెల్ సహకారంలో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న 43 వ్యవసాయ కేంద్రాల విజయవంతమైన నెట్వర్క్ తరహాలోనే, భారతదేశం-ఇజ్రాయెల్ ఫిషరీస్, ఆక్వాకల్చర్ కోసం కొత్త సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ స్థాపనను ఈ సహకారంలో ముఖ్యమైన భాగం అన్వేషిస్తుంది.
అంతేకాకుండా, ఈ సహకారం జన్యు మెరుగుదల కార్యక్రమాలు, సముద్రపు పాచి సాగుతో సహా సముద్రపు సాగు ఇజ్రాయెల్ నీటి పొదుపు సాంకేతికతల ద్వారా ఆక్వాకల్చర్లో నీటి నిర్వహణను కూడా కవర్ చేస్తుంది.