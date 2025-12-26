బంగ్లాదేశ్లో అస్థిర పరిస్థితులు - హిందువులను చంపేస్తున్నారు...
పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్లో అస్థిర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అదేసమయంలో ఆ దేశంలో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మూక దాడులు జరుగుతున్నాయి. కొందరిని చంపేస్తున్నారు. ఈ హింసాత్మక చర్యలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
'అతివాద శక్తులు కొనసాగిస్తోన్న ఇలాంటి చర్యలను ఖండిస్తున్నాం. రాజకీయ హింస, మీడియా ప్రచారం అని చెప్పి ఆ ఘటనలను మేం విస్మరించలేం' అని విదేశాంగశాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
యువ నాయకుడు, ఇంకిలాబ్ మోంచో నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ హత్యతో ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ ఘర్షణల్లోనే బంగ్లాదేశ్లోని మయమన్సింగ్ జిల్లాలో 25 ఏళ్ల దీపూ చంద్ర దాస్పై మూకదాడి, హత్య జరిగింది. అది మరవకముందే మరో మైనారిటీ యువకుడిని గ్రామస్థులు కొట్టి చంపారు.
రాజ్బరి జిల్లా పంగ్షా సర్కిల్లో బుధవారం రాత్రి ఆ ఘటన చోటుచేసుకుందని స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. చికిత్స పొందుతూ గురువారం తెల్లవారుజామున అతడు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనలకు పాల్పడిన వారిని చట్టం ముందు నిలబెడతారని భావిస్తున్నట్లు జైస్వాల్ వెల్లడించారు.