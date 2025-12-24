మన భూభాగంలో భారత్ దాడి తప్పు కాదు: పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్కి పాక్ పొలిటీషియన్ రెహ్మాన్ షాక్
మన పాకిస్తాన్లో నక్కిన ఉగ్రవాదులపై భారతదేశం చేసిన దాడి తప్పెలా అవుతుంది? అని పాకిస్తాన్ ప్రముఖ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు మౌలానా ఫజ్లర్ రెహ్మాన్ ఆ దేశ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ని ప్రశ్నించాడు. దీనితో ఇప్పుడా వ్యాఖ్యలు రాజకీయపరంగా పాకిస్తాన్ దేశంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. మౌలానా మాట్లాడుతూ... మన దేశ భూభాగంలోకి శత్రు దేశం ఎలా చొచ్చుకుని వచ్చి దాడి చేస్తుందని అంటున్నారు. మరి మీరు ఎలా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంలోని కాబూల్ నగరంపైన దాడి చేసేందుకు వెళ్తున్నారు?
అక్కడ మన దేశంపై దాడి చేసే శత్రువులు వున్నారని అంటున్నారు. మరి అలాగే భారతదేశంలోని కాశ్మీర్ పైన దాడి చేసిన ఉగ్రవాదులు పాకిస్తాన్ భూభాగంలో వున్నారని భారతదేశం ఆపరేషన్ సింధూర్ దాడి చేసింది. మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంపైన దాడి చేయడం సమంజసం అయితే భారతదేశం పాకిస్తాన్ భూభాగంలోని ఉగ్రవాద శిబిరాలున్న భహవల్పూర్, మురిడ్కే ప్రాంతాల్లో దాడి చేయడం తప్పు కాదు కదా.
మీరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశాన్ని పాకిస్తాన్కు వెన్నుదన్నుగా వుండాలని భావిస్తున్నారు. కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పొరుగు దేశం భారతదేశంతో స్నేహం చేస్తోంది. దాన్ని మీరు ఎలా కాదనగలరు. పాకిస్తాన్ లోని ఆర్మీ అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల నానాటికీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్-పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఇప్పటికైనా తీరు మార్చుకుంటే మంచిది అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ దేశంలో పెనుదుమారం రేపుతున్నాయి.