అబద్దాల కోరు పాకిస్థాన్... కాశ్మీర్ విషయంలో నోర్మూసుకుని కూర్చొంటే మంచింది...
ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా పాకిస్థాన్కు భారత్ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ వేదికలపై అసత్యాలు మాట్లాడొద్దని, కాశ్మీర్ అంశంలో నోర్మూసుకుని కూర్చొంటే మంచిదని హెచ్చరించింది. కాశ్మీర్ ప్రాంతం భారత భూభాగంలో విడదీయరాని అంశమని తెలిపింది.
తాజాగా జరిగిన ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశంలో జమ్మూకాశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించిన దాయాది దేశానికి భారత్ గట్టిగా బుద్ధి చెప్పింది. ఈ సమావేశంలో పాకిస్థాన్ శాశ్వత రాయబారి అసిమ్ ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ జమ్మూకాశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తగా.. అతడి ఆరోపణలను భారత శాశ్వత మిషన్ కౌన్సిలర్ ఎల్డోస్ మాథ్యూ పున్నూస్ ఖండించారు.
తన అసత్య వాదనలు, విభజన అజెండాతో పాక్ అంతర్జాతీయ వేదికలను దుర్వినియోగం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. జమ్మూకాశ్మీర్ భారత్లో విడదీయరాని భాగంగా ఉందని, ఎప్పటికీ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రాంత ప్రజలు భారత ప్రజాస్వామ్యానికి అనుగుణంగా వారి ప్రాథమిక హక్కులను వినియోగించుకుంటున్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
జమ్మూకాశ్మీర్ విషయంలో అనవసరమైన సూచనలు చేయాల్సిన అవసరం పాకిస్థాన్కు లేదన్నారు. ఈ విషయంలో పాక్ నిరాధారమైన ఆరోపణలు, అబద్ధాలను ప్రచారం చేయకుండా వాస్తవాలను గ్రహిస్తే మంచిదని హితవు పలికారు. స్వయం నిర్ణయాధికార హక్కు అనేది ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్లో పొందుపరిచిన ప్రాథమిక సూత్రమని ఎల్డోస్ మాథ్యూ అన్నారు. అయితే, ప్రజాస్వామ్య దేశాలలో వేర్పాటువాదాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఈ హక్కును దుర్వినియోగం చేయకూడదన్నారు.